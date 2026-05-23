11 Rekomendasi Wisata Terbaik di Ngoro Mojokerto, Liburan Seru Bak Selandia Baru

JawaPos.com – Kecamatan Ngoro di kawasan Mojokerto menyimpan kekayaan wisata terbaik yang mencakup situs bersejarah, wisata alam, hingga spot foto kekinian yang hits.

Kawasan yang berada di lereng Gunung Penanggungan ini menawarkan keindahan alam yang memukau sekaligus peninggalan budaya Kerajaan Majapahit yang kaya nilai.

Dari candi berusia ratusan tahun, kolam ikan berair jernih, hingga puncak bukit dengan panorama malam kota yang gemerlap, semuanya tersedia di Ngoro.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Risalah Wong Kawak pada Sabtu (23/5), berikut sebelas rekomendasi wisata terbaik buat liburan di Ngoro Mojokerto.

1. Ranu Menduro

Berlokasi di Desa Menduro, Kecamatan Ngoro, bekas lahan galian tambang ini sempat viral di media sosial karena pesonanya yang disebut mirip dengan lokasi syuting film di Selandia Baru.

Perpaduan batuan berserakan, rumput hijau, kubangan air jernih bak danau, dan latar pegunungan Penanggungan menciptakan panorama yang sangat memukau dan instagenik di setiap sudutnya.

Tempat ini sempat ditutup karena pertimbangan keamanan kawasan tambang yang masih aktif, namun pemerintah desa terus berupaya membukanya kembali dengan mengedepankan aspek keselamatan.

2. Candi Jedong