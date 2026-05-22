14 Tempat Wisata Terbaik di Trawas Mojokerto untuk Liburan Bernuansa Alam yang Adem, Tentrem dan Antistres

JawaPos.com – Mojokerto adalah daerah yang menawarkan kawasan wisata di Trawas dengan berbagai destinasi terbaik untuk liburan keluarga.

Kawasan Trawas dikenal dengan udara pegunungan yang sejuk, keindahan alam yang asri, dan berbagai pilihan wisata yang menarik.

Setiap destinasinya memiliki keunikan tersendiri yang cocok dinikmati mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Jumat (22/5), berikut 14 rekomendasi tempat wisata terbaik buat liburan di Trawas Mojokerto.

1. PPLH Seloliman

PPLH Seloliman adalah pusat pendidikan lingkungan hidup yang berlokasi di Dusun Biting Seloliman, Trawas, dan berfungsi sebagai objek wisata edukasi sekaligus lokasi penelitian lingkungan.

Tersedia berbagai fasilitas seperti sarana outbound, penginapan, restoran, perpustakaan, taman interaktif, jalur trekking, area konservasi alam, tanaman obat keluarga, dan organic farming.