List 9 Mall Terbesar dan Terlengkap di Jogja, Cocok Buat Liburan dari Nongkrong, Nonton atau Berburu Diskon

JawaPos.com – Yogyakarta atau yang akrab disebut Jogja dikenal sebagai destinasi wisata terlengkap di Indonesia yang juga memiliki deretan mall terbesar yang terus berkembang.

Pusat perbelanjaan di kota ini hadir dengan konsep yang beragam, mulai dari mall bersejarah, lifestyle center berkonsep hijau, hingga superblok modern dengan arsitektur unik.

Setiap mall menawarkan pengalaman yang berbeda dan cocok untuk berbagai kalangan, baik wisatawan yang sedang liburan maupun warga lokal yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nagan Tour pada Senin (18/5), berikut sembilan rekomendasi mall terbesar dan terlengkap cocok buat liburan di Jogja.

1. Pakuwon Mall

Pakuwon Mall, yang sebelumnya dikenal sebagai Hartono Lifestyle Mall sebelum diakuisisi PT Pakuwon Jati pada Januari 2022, adalah mall terbesar di kota ini dengan luas 77.266 m² mencakup dua basement dan delapan lantai utama, berlokasi di Jalan Ring Road Utara, Kaliwaru, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.

Mall yang beroperasi sejak 2015 ini menghadirkan sekitar 300 tenant retail ternama dan dilengkapi fasilitas ramah difabel berupa kursi roda yang bisa dipinjam secara gratis.

Food court dan berbagai restoran tersedia untuk pengunjung yang ingin bersantai setelah menjelajahi seluruh lantai mall terlengkap di kawasan ini.

2. Plaza Ambarrukmo (Amplaz)