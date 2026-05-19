12 Wisata Kolam Renang Paling Seru di Pasuruan, Tempat Liburan Favorit buat Main Air Saat Panas Menerjang

JawaPos.com – Pasuruan adalah kota yang menawarkan banyak pilihan kolam renang seru untuk mengisi liburan bersama keluarga.

Berbagai destinasi wisata air tersedia di kota ini, mulai dari waterpark modern dengan wahana ekstrem hingga pemandian alami yang menyegarkan.

Setiap lokasi memiliki keunikan tersendiri dengan fasilitas yang beragam dan harga tiket yang terjangkau.

Dilansir dari laman Traveloka dan SuperApp pada Minggu (17/5), berikut 12 rekomendasi wisata kolam renang paling seru cocok buat liburan di Pasuruan.

1. Taman Dayu Waterpark

Taman Dayu Waterpark berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Malang KM 48, Pandaan, dengan kolam renang anak dan dewasa yang dilengkapi seluncuran serta wahana outbound seperti terowongan jaring dan area panjat piramida.

Tersedia gazebo yang dikelilingi taman tematik untuk bersantai setelah bermain air, dan sesekali ada wahana Snow Party yang menghadirkan suasana berenang dengan air busa seperti salju.

Buka setiap Jumat hingga Minggu mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB dengan tiket mulai dari Rp31.500.

2. Saygon Waterpark