8 Spot Wisata Terbaik Sekitar Alun-alun Pasuruan untuk Liburan Hemat tapi Tetap Nikmat

JawaPos.com – Pasuruan adalah kota yang menyimpan banyak destinasi wisata terbaik yang cocok dikunjungi saat liburan bersama keluarga.

Kawasan alun-alun kota ini menjadi pusat berbagai destinasi menarik yang mudah dijangkau dan saling berdekatan.

Selain wisata religi dan bersejarah, kota ini juga memiliki pantai alami, taman kota, hingga objek edukatif yang menarik.

Dilansir dari laman Traveloka dan Kominfo Pasuruan pada Minggu (17/5), berikut delapan rekomendasi wisata terbaik sekitar alun-alun Pasuruan cocok buat liburan.

1. Wisata Payung Madinah

Payung Madinah adalah ikon wisata yang berlokasi tepat di depan Masjid Jami' Al-Anwar, berdampingan dengan alun-alun kota, dan memiliki 12 payung hidrolik yang bisa membuka dan menutup otomatis.

Payung ini menyerupai payung di Masjid Nabawi, Madinah, dan menjadi daya tarik utama kawasan ini terutama saat malam hari dengan pencahayaan lampu yang cantik.

Buka setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WIB, dan Sabtu serta Minggu mulai pukul 07.30 hingga 21.00 WIB.

2. Pet Ledeng (Watertoren)