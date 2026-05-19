9 Spot Wisata Pantai Paling Eksotis di Pasuruan, Liburan Menikmati View Senja Cantik dan Ombak Gemericik

rekomendasi wisata paling eksotis yang cocok buat liburan di Pasuruan
JawaPos.com – Pasuruan adalah kota pesisir yang menyimpan banyak destinasi wisata pantai eksotis yang cocok untuk liburan bersama keluarga.
Deretan pantai di kota ini menawarkan keindahan yang beragam, dari pasir putih, kawasan mangrove, hingga pemandangan perahu nelayan yang memesona.
Setiap pantainya memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri yang menjadikannya layak untuk masuk dalam daftar kunjungan.
Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly pada Minggu (17/5), berikut sembilan rekomendasi wisata pantai paling eksotis yang cocok buat liburan di Pasuruan.
1. Pantai Lekok
Pantai Lekok berlokasi di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, dengan daya tarik utama berupa pasir putih kecokelatan dan deretan perahu nelayan di tepi pantai.
Pantai ini juga dikenal dengan tradisi unik bernama Ski Lot saat Hari Raya Idul Fitri, di mana peserta meluncur di atas papan di lumpur sambil menangkap kepiting atau belut.
Tiket masuk hanya sebesar Rp7.500 per orang dan bisa dikunjungi setiap hari.
2. Pantai Penunggul
Pantai Penunggul adalah pantai berpasir putih yang juga memiliki kawasan hutan mangrove seluas 144 hektar sebagai daya tarik tambahan yang edukatif.
