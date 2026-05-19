13 Wisata Terbaik di Tretes Pasuruan, Surga Liburan Bernuansa Alam yang Menenangkan

JawaPos.com – Pasuruan adalah kota yang menyimpan kawasan wisata Tretes dengan berbagai destinasi terbaik yang cocok untuk liburan keluarga.

Kawasan ini dikenal dengan keindahan alam pegunungan yang sejuk, air terjun yang memukau, dan berbagai wahana rekreasi yang lengkap.

Setiap destinasinya memiliki daya tarik unik yang cocok dinikmati oleh berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly pada Minggu (17/5), berikut 13 rekomendasi wisata pantai paling eksotis yang cocok buat liburan di Pasuruan.

1. Tretes Treetop Adventure Park

Tretes Treetop Adventure Park berlokasi di Jalan Raya Trawas, Sumber Wekas, Lumbangrejo, Prigen, dan dikenal sebagai wisata outbound terbesar di Indonesia dengan Flying Fox terpanjang di Asia Tenggara.

Tersedia wahana treetop, flying fox, dan hammock, serta camping ground bagi yang ingin menikmati suasana alam di malam hari.

Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 08.30 hingga 18.00 WIB dengan tiket Rp125.000 untuk anak-anak dan Rp170.000 untuk dewasa.

2. Air Terjun Kakek Bodo