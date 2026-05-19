7 Spot Wisata Air Terjun Paling Indah di Pasuruan, Liburan Manjakan Mata Bikin Betah Lama

JawaPos.com – Pasuruan adalah kota yang menyimpan banyak destinasi wisata air terjun yang indah dan cocok untuk liburan alam.

Setiap air terjunnya menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari ketinggian yang dramatis hingga suasana hutan yang masih sangat alami.

Kawasan pegunungan di kota ini menghadirkan udara sejuk dan pemandangan hijau yang menjadi daya tarik utama setiap destinasi.

Dilansir dari laman Sanjaya Tour dan GoTravelly pada Minggu (17/5), berikut tujuh rekomendasi wisata pantai paling eksotis yang cocok buat liburan di Pasuruan.

1. Air Terjun Putuk Truno

Air Terjun Putuk Truno berlokasi di kaki Gunung Welirang dan Arjuno, Prigen, Kecamatan Prigen, dengan ketinggian mencapai 45 meter dan air yang jernih serta sangat dingin.

Saat berkunjung sebelum pukul 09.30, pengunjung sering bisa menyaksikan pelangi cantik yang muncul di sekitar air terjun.

Fasilitas lengkap tersedia mulai dari toilet, warung makan, mushola, gazebo, dan banyak spot foto instagramable untuk diabadikan.

Buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB dengan tiket masuk Rp15.000 hingga Rp18.000 per orang.