Dhimas Ginanjar
Selasa, 19 Mei 2026 | 23.10 WIB

Hello Kitty Shinkansen Resmi Pensiun Setelah 8 Tahun Beroperasi Sambungkan Shin-Osaka dengan Hakata

Shinkansen Hello Kitty saat tiba di stasiun JR Shin-Osaka untuk terakhir kalinya, Minggu 17 Mei 2026. (Kyodo)

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (19/5), kereta peluru bertema Hello Kitty itu terakhir kali melaju dari Stasiun Shin-Osaka. Momen perpisahan ini menarik kerumunan penggemar yang datang membawa kamera dan merchandise karakter tersebut.

Banyak penumpang dan penggemar melambaikan tangan saat kereta meninggalkan peron. Teriakan “terima kasih” terdengar mengiringi keberangkatan terakhirnya.

Kereta ini mulai beroperasi sejak Juni 2018. Selama delapan tahun, layanan tersebut telah mengangkut sekitar 1 juta penumpang.

Kereta itu dioperasikan West Japan Railway Co. menggunakan Shinkansen seri 500. Rutenya menghubungkan Shin-Osaka dengan Hakata.

Yang membuatnya berbeda adalah desain serba merah muda. Bagian luar dan dalam kereta dipenuhi ilustrasi Hello Kitty serta ornamen pita khas karakter tersebut.

Bagi banyak penggemar, kereta ini bukan sekadar alat transportasi. Ia menjadi bagian dari pengalaman wisata unik yang menggabungkan budaya pop Jepang dengan transportasi cepat.

Salah satu penumpang terakhir adalah Yoshiharu Ikeda, siswa sekolah dasar dari Prefektur Fukui. Ia sengaja datang untuk merasakan perjalanan sebelum kereta itu pensiun.

“Saya sedih kereta ini berhenti, tapi senang sempat menaikinya sebelum berakhir,” katanya. Ia mengaku ingin mengingat momen itu selamanya.

Editor: Dhimas Ginanjar
