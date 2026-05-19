Detective Conan: The Fallen Angel of the Highway Kuasai Box Office Jepang, Nyaris Tembus Rp 1 Triliun dalam 23 Hari



JawaPos.com – Detective Conan: The Fallen Angel of the Highway kembali membuktikan dirinya sebagai mesin box office Jepang. Film terbaru Detective Conan nyaris menembus Rp 1 triliun hanya dalam waktu 23 hari.

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (19/5), film tersebut telah menarik lebih dari 6,28 juta penonton hingga 2 Mei. Pendapatannya mencapai 9,31 miliar yen atau sekitar Rp 1,03 triliun (1 yen sekitar Rp 111).

Euforia film itu meluber ke dunia nyata. Yokohama berubah menjadi panggung promosi raksasa untuk Conan.

Karakter Conan bersama pengisi suara tamu Mei Hata tampil di Festival Film Internasional Yokohama. Mereka juga ikut dalam Yokohama Parade dengan mobil atap terbuka.

Antusiasme publik sangat besar. Sekitar 430 ribu orang disebut memadati parade untuk melihat langsung Conan.

Di red carpet festival, Conan datang dengan pengawalan unit motor polisi Prefektur Kanagawa. Musik tema Detective Conan dimainkan langsung, membuat suasana semakin teatrikal.

Kesuksesan film ini membuat target baru terbuka. Dengan laju saat ini, pendapatan 10 miliar yen atau sekitar Rp 1,11 triliun (1 yen sekitar Rp 111) tinggal soal waktu.

Sutradara Takahiro Hasui mengaku sekaligus senang dan gentar melihat besarnya respons publik. Menurutnya, ini menunjukkan betapa kuatnya nama Detective Conan di industri hiburan Jepang.

Antusiasme penonton juga terlihat di acara jumpa penggemar. Saat ditanya siapa yang sudah menonton berkali-kali, mayoritas penonton mengangkat tangan.