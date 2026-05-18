Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Senin, 18 Mei 2026 | 20.12 WIB

Desa yang Menyusut di Nara Jepang Dapat Napas Baru dari Patung Kecoak Raksasa

Patung kecoak di Kuil Rinsenji, Desa Kamikitayama, Prefektur Nara. (Kyodo) - Image

Patung kecoak di Kuil Rinsenji, Desa Kamikitayama, Prefektur Nara. (Kyodo)

JawaPos.com – Seekor “kecoak” raksasa justru menjadi penyelamat tak terduga bagi sebuah desa kecil di Jepang. Patung perunggu nyentrik itu kini menarik wisatawan dari dalam hingga luar negeri.

Seperti dilansir Kyodo, Senin (18/5), patung tersebut berdiri di Kuil Rinsenji, Desa Kamikitayama, Prefektur Nara. Lokasinya berada sekitar dua jam perjalanan dari Kota Nara, di kawasan pegunungan yang terus kehilangan penduduk.

Nama patung itu Gokiburiten, semacam “dewa kecoak.” Wujudnya jauh dari gambaran kecoak biasa.

Tingginya mencapai 170 sentimeter. Bentuknya menyerupai manusia berotot dengan empat lengan kekar dan pose seperti pegulat sumo.

Patung itu dipasang lebih dari 25 tahun lalu. Awalnya, monumen tersebut dibuat sebagai memorial untuk hama.

Pematungnya, Hiroo Amano, sengaja membuat desain yang tidak biasa. Ia ingin menciptakan sosok kecoak yang terlihat kuat, bukan menjijikkan.

Inspirasi visualnya datang dari pose teatrikal kabuki dan ritual masuk arena sumo. Hasilnya adalah patung yang terasa absurd, tapi justru menarik perhatian.

Ada detail lain yang lebih aneh. Di bagian perut patung, Amano menyematkan miniatur kota manusia.

Menurutnya, itu bentuk pembalikan perspektif. Bukan kecoak yang dianggap parasit, tetapi manusia.

Patung ini dipesan perusahaan pengendalian hama asal Osaka yang menangani lebih dari 2.000 pembasmian kecoak setiap tahun. Pendirinya mengaku hanya ingin membuat sesuatu yang “gila” dan berbeda.

Yang tak disangka, patung itu justru hidup dengan caranya sendiri. Kini kelompok anak muda rutin datang hanya untuk melihatnya.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Spontanitas Tanpa Batas versus Budaya Elit yang Rigid: Sintesis Istimewa Hip-Hop dan Bushido dalam 'Samurai Champloo' - Image
Music & Movie

Spontanitas Tanpa Batas versus Budaya Elit yang Rigid: Sintesis Istimewa Hip-Hop dan Bushido dalam 'Samurai Champloo'

Senin, 18 Mei 2026 | 05.30 WIB

Unicorn Gundam Odaiba Resmi Pensiun Agustus 2026, Akankah Diganti Gundam Baru? - Image
Travelling

Unicorn Gundam Odaiba Resmi Pensiun Agustus 2026, Akankah Diganti Gundam Baru?

Minggu, 17 Mei 2026 | 21.56 WIB

Meski Dicoret dari Skuad, Minamino Tetap Berpeluang Ikut Jepang ke Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Meski Dicoret dari Skuad, Minamino Tetap Berpeluang Ikut Jepang ke Piala Dunia 2026

Minggu, 17 Mei 2026 | 17.01 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore