10 Rekomendasi Mall Terbaik di Sukabumi dengan Wahana Main dan Kuliner Favorit saat Liburan

JawaPos.com – Sukabumi adalah kota yang terus berkembang dengan hadirnya berbagai pusat perbelanjaan yang menjadi tujuan liburan belanja warga dan wisatawan.

Meski skalanya berbeda dari kota metropolitan, deretan mall terbaik di kota ini justru hadir lebih terfokus dan mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota.

Dari department store fashion ternama hingga toserba serba ada dengan masjid di lantai paling atas, setiap pusat belanja memiliki keunikannya masing-masing.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Senin (18/5), berikut sepuluh rekomendasi mall terbaik di Sukabumi.

1. Citimall

Citimall di Jalan Ahmad Yani No.121-127, Gunung Parang, Cikole, adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan paling populer yang berdiri sejak 1997 dengan tenant ternama seperti Matahari, Hypermart, berbagai gerai fashion, restoran, dan bioskop.

Suasananya modern dan nyaman, menjadikannya destinasi utama untuk hangout, belanja keluarga, maupun sekadar jalan-jalan santai, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB.

2. Sukabumi Center Point