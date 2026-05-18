9 Mall Paling Populer di Jakarta yang Cocok buat Jalan-jalan Shopping dan Liburan Healing

JawaPos.com – Jakarta adalah kota dengan ekosistem mall populer yang terus berkembang dan menjadi tujuan liburan belanja paling diminati di Indonesia.

Deretan pusat perbelanjaan di kota ini hadir dengan konsep yang beragam, dari mall premium dengan brand internasional kelas atas hingga kompleks belanja megah berlantai tujuh.

Setiap mall menawarkan pengalaman yang berbeda, dari arena hiburan keluarga, food court kelas dunia, hingga waterpark dan gelanggang es indoor.

Dilansir dari laman Traveloka dan Kementerian Pariwisata RI pada Senin (18/5), berikut sembilan rekomendasi mall paling populer di Jakarta.

1. Grand Indonesia Shopping Town

Grand Indonesia Shopping Town di Jalan MH Thamrin No.1, Menteng, Jakarta Pusat, adalah pusat perbelanjaan premium di jantung kota yang terbagi menjadi sayap timur dan barat, dihubungkan oleh jembatan yang memuat berbagai pilihan tenant kelas dunia, buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.

Tersedia brand dari streetwear trendi seperti Adidas, H&M, dan Pull&Bear hingga label premium seperti Charles & Keith dan Dr. Martens, dilengkapi supermarket gourmet, ATM center, money changer, Blitzmegaplex, serta tempat bermain anak dan pertunjukan air mancur warna-warni.