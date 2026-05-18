15 Tempat Wisata di Semarang yang Wajib Dikunjungi, Destinasi Favorit dengan Panorama Menawan dan Spot Instagramable

JawaPos.Com - Semarang menjadi salah satu kota destinasi favorit di Jawa Tengah yang menawarkan kombinasi menarik antara wisata sejarah, panorama alam, destinasi modern, hingga spot foto yang sangat cocok untuk media sosial.

Kota ini tidak hanya dikenal dengan kuliner khasnya yang menggoda, tetapi juga memiliki banyak tempat wisata yang mampu menghadirkan pengalaman liburan lengkap untuk berbagai kalangan.

Mulai dari wisata keluarga, perjalanan romantis bersama pasangan, hingga solo traveling yang santai, Semarang selalu punya tempat menarik untuk dijelajahi.

Daya tarik wisata Semarang terletak pada keberagamannya. Anda bisa menikmati bangunan bersejarah yang penuh cerita, kawasan kota lama yang estetik, wisata alam dengan udara sejuk, hingga destinasi kekinian yang ramai diburu pemburu konten Instagram.

Banyak tempat wisata di Semarang juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap dengan akses yang relatif mudah, sehingga cocok dikunjungi saat akhir pekan maupun musim liburan panjang.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas rekomendasi tempat wisata di Semarang tempat wisata yang wajib dikunjungi dengan panorama menawan dan spot Instagramable yang sayang untuk dilewatkan.

1. Lawang Sewu

Lawang Sewu menjadi ikon wisata Semarang yang hampir selalu masuk daftar kunjungan wisatawan.

Bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda ini terkenal dengan arsitekturnya yang megah, jendela-jendela besar yang ikonik, serta lorong panjang yang membuat suasana terasa klasik dan estetik.

Banyak wisatawan datang untuk menikmati nuansa sejarah sekaligus berburu foto di berbagai sudut bangunan yang sangat Instagramable.

Selain keindahan arsitekturnya, Lawang Sewu juga memiliki nilai sejarah yang kuat karena dulunya digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api pada masa kolonial.

Kini, area dalam bangunan sudah tertata rapi sehingga pengunjung bisa berkeliling sambil menikmati berbagai ruangan dan galeri sejarah yang tersedia.

Suasana malam hari di Lawang Sewu juga memiliki daya tarik tersendiri dengan pencahayaan bangunan yang membuat tampilannya semakin dramatis dan elegan.

Untuk masuk ke destinasi ini, Anda bisa menyiapkan budget tiket sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Pemuda, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang.