16 Wisata Hits di Surabaya yang Selalu Ramai Pengunjung, Cocok untuk Liburan Seru Bersama Keluarga

Ilustrasi tempat wisata di Surabaya. (Pexels/ Ferdinand F)
JawaPos.Com - Surabaya bukan hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang menawarkan banyak pilihan menarik untuk liburan keluarga.
Kota Pahlawan ini memiliki kombinasi wisata modern, taman kota yang nyaman, destinasi edukasi, hingga tempat hiburan yang selalu ramai dikunjungi saat akhir pekan maupun musim liburan.
Tidak heran jika Surabaya menjadi pilihan favorit bagi warga lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati liburan seru tanpa harus bepergian terlalu jauh.
Anak-anak bisa menikmati wahana edukatif dan taman bermain, orang dewasa bisa bersantai di spot city view atau wisata sejarah, sementara keluarga bisa menikmati destinasi yang menawarkan pengalaman lengkap dalam satu tempat.
Selain itu, banyak destinasi wisata di Surabaya memiliki fasilitas yang baik, akses mudah, dan harga tiket yang relatif terjangkau sehingga cocok untuk agenda liburan bersama keluarga.
Dilansir dari Google Maps, inilah enam belas rekomendasi wisata hits di Surabaya yang selalu ramai pengunjung dan cocok untuk liburan seru bersama keluarga.
1. Surabaya North Quay
Surabaya North Quay menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati panorama laut, kapal pesiar, dan city view yang menarik di Kota Surabaya.
Tempat ini berada di area Pelabuhan Tanjung Perak dan menawarkan suasana santai dengan pemandangan kapal-kapal besar yang cukup memukau, terutama saat sore menjelang malam.
Banyak pengunjung datang untuk menikmati angin laut sambil berburu foto di berbagai spot Instagramable yang tersedia di area rooftop dan balkon pelabuhan.
Saat malam hari, suasana semakin menarik dengan lampu-lampu kota dan kapal yang menciptakan panorama modern khas kota pelabuhan.
Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa bersantai sambil mencicipi aneka kuliner dan minuman di area food court yang tersedia.
Tempat ini cocok untuk quality time bersama keluarga, pasangan, maupun teman.
Untuk berkunjung ke sini, Anda bisa menyiapkan budget tiket masuk sekitar Rp10.000 hingga Rp25.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Perak Utara, Surabaya.
