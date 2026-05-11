9 Wisata Pantai di Malang Selatan dengan View Paling Menawan, Bikin Liburan Berkesan

JawaPos.com – Malang adalah kota yang tidak hanya kaya wisata pegunungan, tetapi juga memiliki deretan pantai selatan yang menakjubkan.

Kawasan pesisir selatan kota ini menyimpan banyak pantai tersembunyi yang masih alami dan jarang diketahui banyak orang.

Setiap pantainya menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari air terjun di bibir pantai, pura di atas karang, hingga kolam alami yang memesona.

Dilansir dari laman traveloka dan Laburu Tour pada Senin (11/5), berikut sembilan rekomendasi wisata pantai cocok buat liburan di Malang Selatan.

1. Pantai Waru-Waru

Pantai Waru-Waru terletak di Pulau Sempu dan hanya bisa dicapai dengan menyebrang dari Pantai Sendang Biru menggunakan kapal dengan tarif Rp125.000 hingga Rp150.000 per kapal berkapasitas 10–15 orang.

Waktu penjemputan kapal terakhir adalah pukul 16.00 WIB, sehingga perlu diperhatikan agar tidak tertinggal.

Karena Pulau Sempu merupakan kawasan konservasi, tidak ada penjual makanan di dalamnya sehingga pengunjung wajib membawa bekal sendiri.

Aktivitas yang bisa dilakukan di sini antara lain berkemah, snorkeling, memancing, dan berfoto di berbagai spot yang tersedia.