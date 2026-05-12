Liburan Tidak Lengkap Tanpa Mampir ke 12 Mall Terbaik di Medan Ini, Surga Belanja Sampai Tempat Hangout Viral yang Wajib Anda Kunjungi

JawaPos.com- Medan sebagai kota terbesar di Pulau Sumatra, memiliki banyak mall besar nan megah yang tersebar di setiap sudut kota.

Disamping menikmati wisata alam di Kota Medan, anda juga bisa pergi ke pusat perbelanjaan, bersama keluarga atau teman untuk menghabiskan waktu berburu kuliner, berbelanja, sampai menikmati suasana ramainya kota Medan.

Mall-mall di Medan juga memiliki fasilitas lengkap, mulai ari departement store, outlet, tenanant, foodcourt, area bermain, tempat liburan,p usat oleh-oleh, sampai condominium.

Bagi anda yang ingin menjelajah pusat perbelanjaan di Medan, ada 12 Mall besar yang bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi.

Mengutip informasi dari laman traveloka.com dan rumah123.com, inilah rekomendasi mall terbaik di Medan yang tidak hanya untuk shopping, tetapi juga tempat bersantai seharian, dan liburan asyik bersama keluarga.

Sun Plaza Medan

Sun Plaza Medan berlokasi di Jl. KH. Zainal Arifin, Polonia. Sun Plaza menawarkan aktivitas berbelanja yang menyenangkan dan lengkap. Terdiri dari 6 lantai, di sini anda dapat menemukan outlet dari brand-brand ternama mulai dari New Balance, Uniqlo, Pandora, Sushi tei, Jco, sampai Sociolla. Tidak hanya berbelanja,anda bisa bermain di playtopia sampai menikmati fasilitas samsat corner untuk mengurus nomor kendaraan. Tidak heran jika Sun Plaza menjadi pusat belanja favorit orang medan.

Centre Point Mall Medan

Centre Point menjadi Mall terbaik bagi semua kalangan. Mulai dari balita, anak muda, sampai keluarga. Centre Point Mall Medan bertempat di lokasi yang strategis, yakni di dekat stasiun kereta api medan. Centre point juga menyajikan berbagai brand ternama seperti adidas, Lotte Mart, Cinema XXI, Playlearn, Playtopia, sampai Sushi Tei.

Plaza Medan Fair

Plaza Medan Fair memiliki 5 lantai yang luas sehingga cocok menjadi destinasi bagi anda yang ingin berbelanja dan mencari hiburan. Lokasinya yang strategis, yakni di pusat kota Medan, mall ini menjadi pilihan tepat untuk menikmati suasana yang ramai dan menyenangkan. Anda bisa menemukan outlet terkenal mulai dari books & beyond, Es Teler 77, Erafone, dan XXI.

Lippo Plaza Medan