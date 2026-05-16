List 3 Mall Paling Keren di Aceh, Cocok Buat Liburan di Pusat Perbelanjaan dengan Healing hingga Shopping

JawaPos.com – Aceh dikenal bukan hanya sebagai destinasi wisata sejarah dan religi, tetapi juga memiliki pilihan mall keren yang terus berkembang.

Pusat perbelanjaan di wilayah ini hadir dengan konsep yang beragam, mulai dari superstore modern, lifestyle mall berlantai tiga, hingga pusat belanja keluarga yang nyaman.

Setiap mall menawarkan pengalaman unik yang cocok untuk berbagai kalangan, baik wisatawan yang sedang liburan maupun warga lokal yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga.

Dilansir dari laman Traveloka dan Aceh Tourism pada Jumat (15/5), berikut tiga rekomendasi mall paling keren cocok buat liburan di Aceh.

1. Suzuya Mall

Suzuya Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan paling ikonik di Banda Aceh, berlokasi di Jalan Teuku Umar, Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 22.00 WIB.

Setelah sempat tutup hampir dua tahun akibat kebakaran pada 2022, mall ini kembali beroperasi pada 18 Januari 2024 dengan fasilitas yang lebih modern dan lengkap dari sebelumnya.

Di dalamnya tersedia berbagai tenant fashion, elektronik, kebutuhan sehari-hari, food court dengan pilihan kuliner beragam mulai dari fast food hingga makanan khas daerah, serta wahana hiburan 9D Simulator yang menjadi favorit anak-anak.

Konsepnya yang elegan dengan suasana nyaman dan lokasi strategis di pusat kota menjadikannya pilihan utama untuk belanja maupun sekadar hangout bersama teman dan keluarga.