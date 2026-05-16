Osaka Dibanjiri Turis, Rumah Sakit Pusing Tagihan Medis Rp 8 Miliar Tak Dibayar

JawaPos.com – Ledakan wisatawan asing di Osaka membawa persoalan baru bagi sistem kesehatan Jepang. Rumah sakit kini harus menanggung miliaran rupiah tagihan medis yang ditinggalkan turis asing.

Seperti dilansir Kyodo, Sabtu (16/5), total tagihan medis tak terbayar dari wisatawan asing di Osaka mencapai 71,9 juta yen. Nilainya sekitar Rp 8 miliar (1 yen sekitar Rp 111).

Masalah ini muncul di tengah lonjakan wisatawan yang memecahkan rekor. Sepanjang 2025, Osaka menerima 17,6 juta pengunjung asing, didorong gelaran World Expo.

Survei pemerintah prefektur terhadap 285 fasilitas kesehatan menunjukkan persoalan ini cukup serius. Banyak wisatawan menjalani perawatan lalu meninggalkan Jepang tanpa melunasi biaya.

Penyebab utamanya adalah lemahnya sistem penagihan. Selain itu, banyak rumah sakit tidak memberi estimasi biaya kepada pasien sebelum tindakan darurat.

Padahal, Kementerian Kesehatan Jepang menekankan praktik tersebut lazim di banyak negara. Namun di Jepang, hal itu belum menjadi kebiasaan umum.

Sebagai respons, Osaka kini mendorong penggunaan asuransi perjalanan untuk turis asing. Kampanye ini dijalankan bersama badan promosi wisata Osaka dan pemerintah prefektur.

Mulai Mei, sekitar 90 ribu brosur akan dibagikan di Bandara Internasional Kansai, hotel, dan pusat informasi wisata. Informasi tersedia dalam bahasa Inggris, Korea, dan Mandarin.

Asuransi yang ditawarkan menanggung biaya medis dan repatriasi hingga 10 juta yen. Nilainya sekitar Rp 1,11 miliar (1 yen sekitar Rp 111).