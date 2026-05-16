6 Tempat Wisata Sumber Air Paling Segar di Malang, Liburan Sejuk dengan Kejernihan Air Sampai Dasar

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya dikenal menyimpan banyak sumber air alami yang jernih dan segar sebagai destinasi wisata yang memikat.

Setiap sumber air menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari air berwarna hijau kebiruan, dasar berlumut cantik, hingga aliran air terjun kecil yang menyejukkan.

Wisata sumber air di kawasan ini cocok dinikmati bersama keluarga, dengan tiket masuk yang sangat terjangkau dan suasana alam yang masih alami.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Lapis Malang pada Jumat (15/5), berikut enam rekomendasi wisata sumber air paling segar buat liburan di Malang.

1. Sumber Sirah

Berlokasi di Jalan Sunan Drajat, Putukrejo, Gondanglegi, sumber air tawar dengan kejernihan luar biasa ini menyuguhkan pemandangan ganggang hijau yang terlihat menari indah di dasarnya.

Pengunjung dapat berenang, snorkeling, atau berfoto di berbagai spot menarik yang tersedia di kawasan ini.

Fasilitas yang tersedia meliputi persewaan ban, pelampung, toilet, dan tempat beristirahat dengan tiket masuk hanya sekitar Rp1.000 per orang.

2. Sumber Jenon