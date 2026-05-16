8 List Mall Terbesar di Surabaya, Cocok Buat Jalan-jalan Liburan, Belanja Hingga Hiburan

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan ekosistem pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap di Indonesia bagian timur.

Deretan mall terbesar di kota ini hadir dengan konsep beragam, mulai dari superblock mewah hingga pusat belanja yang ramah di kantong untuk liburan keluarga.

Setiap mall menawarkan keunggulannya masing-masing, dari ratusan tenant internasional, bioskop modern, hingga convention hall berkapasitas ribuan orang.

Dilansir dari laman SurabayaProp dan Pinhome pada Kamis (14/5), berikut delapan rekomendasi mall terbesar buat liburan di Surabaya.

1. Pakuwon Mall

Pakuwon Mall di Jalan Mayjend Jonosewojo No.2, Babatan, Kecamatan Wiyung, adalah mall dengan luas sekitar 200.000 meter persegi yang terdiri dari tiga lantai basement, enam lantai mall, dan satu lantai exhibition hall, buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.

Mall yang dikembangkan oleh Pakuwon Permai sejak 2003 dan dirancang oleh arsitek internasional DDG dari Baltimore ini merupakan bagian dari CBD Pakuwon Indah dengan area parkir berkapasitas 5.000 mobil, menghadirkan brand seperti Zara dan H&M.

2. Tunjungan Plaza

Tunjungan Plaza di Jalan Jenderal Basuki Rachmat No.8-12, Kedungdoro, Tegalsari, adalah mall legendaris yang pertama beroperasi pada 1986 dan kini memiliki enam bangunan terintegrasi (TP1 hingga TP6) dengan luas keseluruhan 170.000 meter persegi.