8 Mall Terbaik di Batam yang Wajib Dikunjungi Saat Liburan, Fasilitasnya Lengkap Sehingga Cocok untuk Shooping Sepuasnya

JawaPos.com - Batam tidak hanya terkenal sebagai kota industri dan destinasi wisata dekat Singapura, tetapi juga memiliki banyak pusat perbelanjaan modern yang ramai dikunjungi wisatawan maupun warga lokal.

Berbagai mall di Batam menawarkan pengalaman belanja lengkap, mulai dari fashion, kuliner, bioskop, hingga tempat bermain keluarga.

Bagi Anda yang sedang mencari mall terbesar di Batam untuk liburan, nongkrong, atau berburu kebutuhan sehari-hari, berikut daftarnya dilansir dari laman Rumah123 dan Traveloka.

1. Nagoya Hill Shopping Mall

Nagoya Hill Shopping Mall menjadi salah satu ikon pusat belanja terbesar dan paling terkenal di Batam.

Lokasinya strategis di kawasan Nagoya sehingga mudah dijangkau wisatawan domestik maupun turis mancanegara.

Mall ini memiliki banyak tenant fashion, supermarket, pusat elektronik, hingga area kuliner yang selalu ramai.

Selain itu, tersedia hotel dan pusat hiburan di sekitar kawasan mall sehingga cocok untuk wisata belanja sekaligus staycation.

2. Panbil Mall