Pokemon Jadi Senjata Jepang Hidupkan Noto yang Dihantam Bencana Besar, Bandara Resmi Ganti Nama Sementara



JawaPos.com – Jepang akan menghadirkan bandara pertama di dunia yang memakai nama Pokemon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangkitkan wilayah Noto yang dihantam bencana besar.

Seperti dilansir Kyodo, Jumat (15/5), Bandara Noto di Prefektur Ishikawa akan memakai nama julukan “Noto Satoyama Pokemon With You Airport.” Nama itu berlaku mulai 7 Juli 2025 hingga 30 September 2029.

Kebijakan ini diarahkan untuk memulihkan kawasan Semenanjung Noto. Wilayah tersebut dihantam gempa besar pada Hari Tahun Baru 2024, lalu diterjang hujan lebat pada tahun yang sama.

Bandara yang berada di Kota Wajima itu sebelumnya dikenal sebagai Noto Satoyama Airport. Istilah satoyama merujuk pada ekosistem pedesaan khas Jepang yang terbentuk dari interaksi masyarakat dengan alam.

Dengan nama baru itu, bandara akan dihiasi 111 karakter Pokemon. Toko-toko di area bandara juga akan menjual merchandise eksklusif.

Gagasan ini datang dari Pokemon With You Foundation. Organisasi tersebut dibentuk karyawan The Pokemon Co. dan bergerak dalam kegiatan sosial.

Gubernur Ishikawa Yukiyoshi Yamano mengatakan proyek ini ditujukan untuk memberi pengalaman menyenangkan bagi anak-anak di Noto. Pemerintah juga berharap langkah ini menarik lebih banyak wisatawan.

Upaya pemulihan kawasan tidak berhenti di bandara. Pemerintah juga menyiapkan tutup manhole bertema Pokemon dan fasilitas pemandian kaki dengan dekorasi karakter tersebut.