13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

JawaPos.Com - Malang selalu menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur yang tidak pernah kehilangan daya tariknya.

Kota yang dikenal dengan udara sejuk dan panorama alam yang memikat ini menawarkan pengalaman liburan yang sangat lengkap, mulai dari wisata pegunungan yang menenangkan, taman hiburan modern yang cocok untuk keluarga, hingga spot santai yang ideal untuk healing dari rutinitas sehari-hari.

Tidak heran jika Malang selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, baik untuk liburan akhir pekan singkat maupun perjalanan yang lebih panjang bersama keluarga, pasangan, atau sahabat.

Keunggulan wisata di Malang terletak pada variasi destinasinya yang sangat beragam.

Anda bisa menikmati sunrise di perbukitan, bermain di taman rekreasi modern, menjelajahi wisata edukasi, hingga bersantai di tempat-tempat dengan udara segar yang membuat pikiran terasa lebih ringan.

Banyak tempat wisata di Malang juga menawarkan fasilitas lengkap, akses yang cukup nyaman, dan pilihan harga tiket yang masih relatif bersahabat, sehingga cocok untuk berbagai tipe wisatawan.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi tempat wisata di Malang untuk healing, quality time, atau liburan seru bersama orang terdekat.

1. Jatim Park 2

Jatim Park 2 menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Malang, terutama bagi keluarga yang ingin menikmati liburan seru sekaligus edukatif.

Tempat wisata ini menghadirkan kombinasi Batu Secret Zoo, Museum Satwa, dan berbagai area hiburan menarik yang cocok untuk anak-anak maupun dewasa.

Daya tarik utama Jatim Park 2 terletak pada koleksi satwa yang cukup lengkap dengan area wisata yang tertata modern dan nyaman untuk dijelajahi.

Pengunjung dapat melihat berbagai jenis hewan dari dalam maupun luar negeri, menikmati area edukasi interaktif, hingga berburu foto di banyak spot menarik yang tersedia di kawasan wisata.

Selain itu, Museum Satwa juga menjadi favorit karena menghadirkan koleksi hewan unik dengan konsep ruangan yang estetik dan informatif.

Untuk berkunjung ke sini, Anda bisa menyiapkan budget tiket sekitar Rp120.000 hingga Rp170.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Oro-Oro Ombo Nomor 9, Batu, Malang.