13 Tempat Glamping Terbaik di Malang untuk Liburan Romantis dengan Kabut Tipis-tipis Manis

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya menawarkan banyak pilihan glamping yang memadukan keindahan alam dengan fasilitas penginapan yang nyaman.

Konsepnya sangat beragam, mulai dari tenda bergaya Korea, kabin modern berteknologi canggih, hingga karavan mewah di tepi hutan.

Liburan dengan konsep glamping semakin diminati karena menghadirkan pengalaman alam bebas tanpa harus melepas kenyamanan layaknya menginap di hotel.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Minggu (10/5), berikut 13 rekomendasi glamping terbaik buat liburan di Malang.

1. Shanaya Resort

Shanaya Resort yang berlokasi di Jalan Griya Permata Alam, Perum GPA, Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, menawarkan sensasi menginap di alam dengan bangunan pondok berbahan kayu dan kamar mandi dari bebatuan alam.

Selain pondok, tersedia juga pilihan villa dan cottage dengan fasilitas yang tak kalah lengkap, dan buka setiap hari selama 24 jam dengan harga mulai Rp500.000 per kamar.

2. Lembah Indah Glamping Resort

Lembah Indah Glamping Resort di Gendogo, Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, menghadirkan konsep glamping unik dengan atap transparan berbentuk bulat yang memungkinkan tamu menikmati panorama sawah dan Gunung Kawi langsung dari kamar.