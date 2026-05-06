Taiwan Bidik Wisatawan Indonesia, Tawarkan Destinasi Lebih Variatif dan Ramah Muslim

JawaPos.com — Pemerintah Taiwan terus menggenjot promosi pariwisata ke Indonesia dengan menyasar pasar besar yang dinilai sangat potensial. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia disebut sebagai salah satu target utama pengembangan sektor wisata Taiwan.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, delegasi industri pariwisata Taiwan yang melibatkan maskapai, agen perjalanan, hingga pelaku usaha wisata menggelar rangkaian promosi di Indonesia pada 30 April hingga 7 Mei 2026. Kegiatan itu mencakup Taiwan Travel Fair di PIK Avenue serta workshop di Jakarta dan Medan.

Langkah promosi ini dilakukan seiring meningkatnya tren masyarakat Indonesia yang mulai merencanakan liburan keluarga sejak pertengahan tahun, khususnya untuk musim libur sekolah. Taiwan pun memanfaatkan momentum tersebut dengan menawarkan ragam destinasi dan pengalaman wisata yang lebih luas.

Salah satu agenda utama adalah Taiwan Tourism Workshop di Jakarta, Senin (4/5/2026), yang mempertemukan pelaku industri pariwisata, termasuk travel agent dan media, untuk memperkuat penetrasi pasar Indonesia.

Director of Taiwan Tourism Information Center (TTIC) di Jakarta, Abe Chou, menegaskan bahwa kerja sama dengan agen perjalanan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan wisatawan Indonesia ke Taiwan.

Ia menyebut, dalam beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan Indonesia terus meningkat, namun masih terpusat pada destinasi populer seperti Taipei 101, Alishan, dan Sun Moon Lake.

“Padahal Taiwan memiliki banyak destinasi lain yang belum banyak dieksplorasi wisatawan Indonesia,” ujar Abe.

Karena itu, promosi kini diperluas ke wilayah lain seperti Taichung, Tainan, Kaohsiung, hingga kawasan timur Hualien yang menawarkan keindahan alam.

Selain diversifikasi destinasi, Taiwan juga memperkuat konsep wisata ramah Muslim sebagai salah satu strategi utama untuk menarik wisatawan Indonesia.