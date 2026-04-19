Dhimas Ginanjar
19 April 2026, 19.59 WIB

Mulai Mei, Turis Asing di Jepang Bisa Pakai “Tourist Pasmo” untuk Transportasi dan Belanja

Tourist Pasmo yang mulai bisa digunakan pada Mei 2026. (Pasmo)

 
JawaPos.com – Jepang menambah kemudahan bagi turis asing dengan meluncurkan kartu transportasi baru bernama “Tourist Pasmo”. Kartu ini mulai dijual pada Mei dan bisa digunakan di berbagai moda transportasi.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (19/4), kartu ini diterbitkan oleh Pasmo Co.. Masa berlaku kartu mencapai 28 hari sejak pertama kali digunakan.

Tourist Pasmo bisa dipakai untuk pembayaran non-tunai di transportasi umum. Selain itu, kartu ini juga dapat digunakan untuk transaksi di berbagai tempat yang menerima pembayaran IC.

Penjualan akan dilakukan di mesin tiket dan loket stasiun. Beberapa lokasi utama termasuk bandara Bandara Narita dan Bandara Haneda.

Harga kartu dipatok mulai 1.000 hingga 10.000 yen di Haneda. Sementara di Narita, kartu dijual seharga 2.000 yen tanpa biaya deposit.

Kartu ini bisa diisi ulang selama masa berlaku. Namun, sisa saldo yang tidak terpakai tidak dapat dikembalikan.

Peluncuran ini dilakukan setelah Pasmo menghentikan kartu “Pasmo Passport” pada 2024. Versi baru ini juga hadir dengan desain bergaya khas Jepang yang bisa dijadikan suvenir.

Pasmo merupakan kartu yang digunakan operator non-JR di wilayah Tokyo. Kartu ini juga kompatibel dengan jaringan transportasi di seluruh Jepang yang menerima IC card.

Selain Pasmo, ada juga kartu serupa bernama Suica yang diterbitkan oleh East Japan Railway Co.. Untuk turis, JR East menyediakan “Welcome Suica” dengan desain bunga sakura.

Dengan kartu baru ini, Jepang berharap pengalaman perjalanan turis menjadi lebih praktis. Sistem pembayaran tanpa tunai terus diperluas seiring meningkatnya jumlah wisatawan.

Artikel Terkait
Shunsuke Nakamura Gabung Tim Pelatih Jepang, Target Angkat Performa di Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Shunsuke Nakamura Gabung Tim Pelatih Jepang, Target Angkat Performa di Piala Dunia

17 April 2026, 16.42 WIB

Honda Jual Mobil Listrik Buatan Tiongkok di Jepang Mulai Hari Ini, Target 3.000 Unit - Image
Otomotif

Honda Jual Mobil Listrik Buatan Tiongkok di Jepang Mulai Hari Ini, Target 3.000 Unit

17 April 2026, 16.35 WIB

Turis Taiwan dan Korea Dongkrak Wisata Jepang, Tiongkok Anjlok 50 Persen dan Indonesia Naik Menjadi 82.800 orang. - Image
Travelling

Turis Taiwan dan Korea Dongkrak Wisata Jepang, Tiongkok Anjlok 50 Persen dan Indonesia Naik Menjadi 82.800 orang.

16 April 2026, 22.53 WIB

Terpopuler

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno - Image
1

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

2

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

5

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

6

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

7

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

8

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

