Mulai Mei, Turis Asing di Jepang Bisa Pakai “Tourist Pasmo” untuk Transportasi dan Belanja



JawaPos.com – Jepang menambah kemudahan bagi turis asing dengan meluncurkan kartu transportasi baru bernama “Tourist Pasmo”. Kartu ini mulai dijual pada Mei dan bisa digunakan di berbagai moda transportasi.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (19/4), kartu ini diterbitkan oleh Pasmo Co.. Masa berlaku kartu mencapai 28 hari sejak pertama kali digunakan.

Tourist Pasmo bisa dipakai untuk pembayaran non-tunai di transportasi umum. Selain itu, kartu ini juga dapat digunakan untuk transaksi di berbagai tempat yang menerima pembayaran IC.

Penjualan akan dilakukan di mesin tiket dan loket stasiun. Beberapa lokasi utama termasuk bandara Bandara Narita dan Bandara Haneda.

Harga kartu dipatok mulai 1.000 hingga 10.000 yen di Haneda. Sementara di Narita, kartu dijual seharga 2.000 yen tanpa biaya deposit.

Kartu ini bisa diisi ulang selama masa berlaku. Namun, sisa saldo yang tidak terpakai tidak dapat dikembalikan.

Peluncuran ini dilakukan setelah Pasmo menghentikan kartu “Pasmo Passport” pada 2024. Versi baru ini juga hadir dengan desain bergaya khas Jepang yang bisa dijadikan suvenir.

Pasmo merupakan kartu yang digunakan operator non-JR di wilayah Tokyo. Kartu ini juga kompatibel dengan jaringan transportasi di seluruh Jepang yang menerima IC card.

Selain Pasmo, ada juga kartu serupa bernama Suica yang diterbitkan oleh East Japan Railway Co.. Untuk turis, JR East menyediakan “Welcome Suica” dengan desain bunga sakura.