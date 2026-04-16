5 Wahana Seru di Jatim Park yang Wajib Dicoba Saat Liburan ke Batu

Kota Batu di Jawa Timur adalah salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Hal ini karen Kota Batu dikenal akan udaranya yang sejuk dan tersedianya berbagai pilihan wisata. Di antara berbagai pilihan wisata yang ada, maka jatim park menjadi magnet utama yang menarik hingga 15.000–18.000 pengunjung per hari, khususnya saat musim liburan.

Saat ini, kehadiran jatim park 1 sebagai bagian dari Jatim Park Group memberikan pengalaman seru yang tidak boleh dilewatkan. Jatim Park terdiri dari beberapa kawasan besar, yaitu Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, yang masing-masing menawarkan pilihan wahana menarik.

1. Roller Coaster & Wahana Adrenalin di Jatim Park 1

Berlokasi di Jl. Kartika No. 2 Sisir, Kota Batu, Jatim Park 1 cocok bagi Anda yang suka wahana dengan adrenalin tinggi. Tiket masuk weekday sekitar Rp115.000 dan sekitar Rp125.000 di weekend. Harga sudah termasuk akses ke Museum Tubuh yang baru di tahun 2026.

Anda bisa mencoba beberapa roller coaster seru, seperti Superman Coaster yang bertenaga cepat, Himalaya Coaster dengan sensasi naik turun, dan Gatot Coaster 360 yang membuat putaran penuh 360 derajat. Wahana ini ideal untuk remaja dan dewasa yang ingin berpetualang.

2. Waterboom & Funtastic Swimming Pool di Jatim Park 1

Masih di kawasan Jatim Park 1, ada dua wahana air yang menarik. Waterboom Science and Coaster Park menawarkan berbagai water slide setinggi 20 meter dengan lintasan berkelok yang menyenangkan untuk segala usia.

Funtastic Swimming Pool menghadirkan kolam renang yang dilengkapi arus deras, banana boat, dan arena ketangkasan di air. Jangan lupa membawa baju ganti dan handuk sendiri agar lebih hemat saat bermain air.

3. Batu Secret Zoo & Museum Satwa di Jatim Park 2

Di Jl. Oro-Oro Ombo No. 9, Jatim Park 2 mengajak Anda mengenal alam dan satwa lewat Batu Secret Zoo yang memamerkan lebih dari 200 jenis hewan dari seluruh dunia. Tiket masuk mulai Rp160.000 untuk weekday dan Rp200.000 weekend, termasuk akses Eco Active Park.

Museum Satwa yang berada di lokasi sama juga menarik, menampilkan replika hewan purba dan diorama ekosistem yang cocok untuk edukasi anak-anak usia sekolah. Paket ini sangat menguntungkan bagi keluarga.

4. Virtual Immersive Park & Drive Thru Park di Jatim Park 2

Dua wahana ini merupakan inovasi terbaru di Jatim Park 2 yang diluncurkan pada tahun 2025. Virtual Immersive Park memadukan teknologi canggih untuk membawa Anda menjelajah dunia virtual yang sangat interaktif.