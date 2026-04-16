15 Club Malam Surabaya Terbaik untuk Hiburan Malam Paling Seru dan Berkelas, Pesona Hiburan Malamnya Tak Pernah Sepi

Ilustrasi club malam di Surabaya (Instagram @tembaklangit.club dan @rr_rycko_ria)

JawaPos.com - Surabaya bukan hanya kota metropolitan yang sibuk di siang hari. Ketika matahari mulai tenggelam, wajah kota ini berubah drastis.

Lampu-lampu mulai menyala, musik terdengar dari berbagai sudut, dan kehidupan malam pun perlahan bangkit.

Bagi sebagian orang, malam adalah waktu terbaik untuk melepas penat. Entah itu dengan menikmati musik, berdansa, berkumpul bersama teman, atau sekadar duduk santai di lounge dengan suasana yang nyaman.

Menariknya, club malam di Surabaya hadir dengan beragam konsep, mulai dari yang mewah dan eksklusif hingga yang santai dan ramah anak muda.

Jika Anda sedang mencari tempat hiburan malam terbaik di Surabaya, berikut ini daftar lengkapnya dilansir dari GoTravelly.

1. W Super Club Basra Surabaya

Salah satu club malam terbesar dan paling populer di Surabaya. W Super Club dikenal dengan suasana yang megah, tata cahaya spektakuler, dan sound system berkualitas tinggi.

Tidak jarang tempat ini menghadirkan DJ nasional hingga internasional.

2. Phoenix Club Surabaya

Phoenix Club menawarkan pengalaman pesta yang penuh energi. Dengan lantai dansa luas dan musik EDM yang dominan, tempat ini menjadi favorit bagi para partygoers.

3. Blue Fish Club dan KTV

Bagi yang ingin hiburan lebih privat, Blue Fish adalah pilihan tepat. Selain area club, tersedia juga ruang karaoke (KTV) dengan fasilitas premium.