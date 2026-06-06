7 Cara Mudah ke Tunjungan Plaza Surabaya Naik Transportasi Umum, Praktis Tanpa Kendaraan Pribadi

Ilustrasi kawasan Tunjungan Surabaya, mudah dijangkau dengan kendaraan umum. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ingin berkunjung ke Tunjungan Plaza (TP) Surabaya tanpa membawa kendaraan pribadi? Tidak perlu khawatir. Pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya ini dapat dijangkau dengan berbagai moda transportasi umum yang terintegrasi dari berbagai penjuru kota.
Mulai dari Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, Commuter Line, hingga layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab, tersedia banyak pilihan yang memudahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Embong Malang, lokasi Tunjungan Plaza berada.
Bagi wisatawan maupun warga lokal yang ingin menghemat biaya transportasi dan menghindari kemacetan, berikut panduan lengkap menuju Tunjungan Plaza dari berbagai titik strategis di Surabaya.
Terminal Bungurasih menjadi pintu masuk utama bagi banyak penumpang dari luar kota. Dari sini, Anda bisa memanfaatkan Suroboyo Bus rute R1 menuju pusat kota. Turun di Halte Kaliasin atau Halte Embong Malang, kemudian lanjut berjalan kaki beberapa menit menuju Tunjungan Plaza.
Tarif perjalanan cukup terjangkau, yakni sekitar Rp 5.000 untuk penumpang umum. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan QRIS maupun sistem penukaran botol plastik yang menjadi ciri khas layanan Suroboyo Bus.
Bagi penumpang kereta api yang tiba di Stasiun Gubeng, perjalanan menuju Tunjungan Plaza tergolong sangat dekat. Anda bisa menggunakan layanan Feeder Wira-Wiri Suroboyo atau langsung memesan ojek online menuju kawasan Embong Malang maupun Jalan Basuki Rahmat.
Waktu tempuh rata-rata hanya sekitar 10 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Alternatif lainnya adalah menggunakan Commuter Line menuju Stasiun Surabaya Kota, kemudian melanjutkan perjalanan dengan ojek online.
Stasiun Pasar Turi menjadi salah satu titik kedatangan favorit wisatawan yang ingin menjelajahi pusat Kota Surabaya. Jarak antara stasiun dan Tunjungan Plaza relatif dekat.
Setelah keluar dari area stasiun, Anda cukup memesan layanan Grab, Gojek, atau taksi lokal. Perjalanan menuju pusat perbelanjaan tersebut biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit.
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