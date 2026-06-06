6 Cara ke Pantai Batu Karas dari Surabaya, Pilihan Tercepat hingga Termurah untuk Liburan ke Pangandaran

JawaPos.com - Pantai Batu Karas di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang mencari perpaduan antara pantai, surfing, dan wisata alam. Bagi wisatawan dari Surabaya, perjalanan menuju Batu Karas memang cukup jauh dengan jarak sekitar 550 hingga 650 kilometer.

Namun, tersedia berbagai pilihan transportasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari pesawat hingga perjalanan darat yang lebih ekonomis.

Lalu, bagaimana cara terbaik menuju Pantai Batu Karas dari Surabaya? Berikut enam opsi perjalanan yang bisa dipilih.

1. Naik Pesawat Perintis Susi Air, Cara Paling Cepat ke Batu Karas Bagi wisatawan yang mengutamakan waktu, penerbangan perintis Susi Air menjadi pilihan paling praktis. Rute ini menghubungkan Bandara Internasional Juanda Surabaya (SUB) dengan Bandara Nusawiru (CJN) di Cijulang, Pangandaran.

Keunggulan utama penerbangan ini adalah lokasi bandara yang sangat dekat dengan Pantai Batu Karas. Setelah mendarat, wisatawan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan darat menggunakan ojek atau kendaraan sewaan untuk mencapai kawasan pantai.

Pilihan ini cocok untuk pelancong yang ingin memaksimalkan waktu liburan tanpa harus menempuh perjalanan panjang melalui jalur darat.

2. Kereta Api Eksekutif ke Stasiun Banjar Alternatif nyaman lainnya adalah menggunakan kereta api dari Surabaya menuju Stasiun Banjar, Jawa Barat.

Wisatawan dapat memilih sejumlah layanan kereta jarak jauh seperti KA Turangga maupun KA Mutiara Selatan yang melayani rute menuju wilayah Jawa Barat.

Setelah tiba di Banjar, perjalanan dilanjutkan menggunakan taksi, travel lokal, atau bus menuju Pangandaran sebelum menyambung perjalanan ke Batu Karas dengan angkutan lokal atau ojek.