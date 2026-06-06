6 Cara ke Pantai Batu Karas dari Surabaya, Pilihan Tercepat hingga Termurah untuk Liburan ke Pangandaran

Ilustrasi Pantai Batu Karas Pangandaran. (Fastrans Travel).
JawaPos.com - Pantai Batu Karas di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang mencari perpaduan antara pantai, surfing, dan wisata alam. Bagi wisatawan dari Surabaya, perjalanan menuju Batu Karas memang cukup jauh dengan jarak sekitar 550 hingga 650 kilometer.
Namun, tersedia berbagai pilihan transportasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari pesawat hingga perjalanan darat yang lebih ekonomis.
Lalu, bagaimana cara terbaik menuju Pantai Batu Karas dari Surabaya? Berikut enam opsi perjalanan yang bisa dipilih.
Bagi wisatawan yang mengutamakan waktu, penerbangan perintis Susi Air menjadi pilihan paling praktis. Rute ini menghubungkan Bandara Internasional Juanda Surabaya (SUB) dengan Bandara Nusawiru (CJN) di Cijulang, Pangandaran.
Baca Juga:Jumlah Wisatawan ke Pangandaran Tembus 41.811 dalam Setengah Hari, Lingkar Gentong Macet Parah
Keunggulan utama penerbangan ini adalah lokasi bandara yang sangat dekat dengan Pantai Batu Karas. Setelah mendarat, wisatawan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan darat menggunakan ojek atau kendaraan sewaan untuk mencapai kawasan pantai.
Pilihan ini cocok untuk pelancong yang ingin memaksimalkan waktu liburan tanpa harus menempuh perjalanan panjang melalui jalur darat.
Alternatif nyaman lainnya adalah menggunakan kereta api dari Surabaya menuju Stasiun Banjar, Jawa Barat.
Wisatawan dapat memilih sejumlah layanan kereta jarak jauh seperti KA Turangga maupun KA Mutiara Selatan yang melayani rute menuju wilayah Jawa Barat.
Setelah tiba di Banjar, perjalanan dilanjutkan menggunakan taksi, travel lokal, atau bus menuju Pangandaran sebelum menyambung perjalanan ke Batu Karas dengan angkutan lokal atau ojek.
Opsi ini menawarkan kenyamanan lebih dibanding perjalanan bus jarak jauh, terutama bagi penumpang yang ingin menikmati perjalanan tanpa harus menyetir sendiri.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal