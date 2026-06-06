4 Cara dari Terminal Maospati ke Berbagai Kota di Jawa Timur Tanpa Lewat Surabaya, Lebih Cepat dan Praktis

Ilustrasi: Patung Sura dan Baya, ikon Surabaya. (Fajar Mujianto/JawaPos.com).
JawaPos.com - Bepergian dari Terminal Maospati, Kabupaten Magetan, ke berbagai kota di Jawa Timur tidak selalu harus melalui Surabaya. Tersedia sejumlah pilihan bus antarkota dalam provinsi (AKDP), shuttle, hingga layanan travel yang melintasi jalur tengah, selatan, dan utara Jawa Timur sehingga perjalanan menjadi lebih efisien.
Bagi penumpang yang ingin menuju Kediri, Malang, Pacitan, Bojonegoro, hingga wilayah Jawa Tengah, Terminal Maospati menjadi salah satu titik keberangkatan strategis karena dilalui berbagai trayek penting. Berikut pilihan rute yang bisa digunakan sesuai tujuan perjalanan.
Bagi yang ingin menuju wilayah Kediri Raya hingga Malang, tersedia sejumlah bus AKDP yang melintasi jalur tengah Jawa Timur tanpa harus transit di Surabaya.
Rute perjalanan umumnya adalah dari Maospati ke Nganjuk ke Kertosono ke Kediri ke Blitar ke Malang. Beberapa armada seperti PO Harapan Jaya melayani koridor ini dan menjadi pilihan favorit karena frekuensi keberangkatannya cukup banyak.
Apabila tidak mendapatkan bus langsung, penumpang dapat menggunakan bus jurusan Ponorogo–Solo atau Madiun, kemudian turun di Nganjuk atau Kertosono untuk melanjutkan perjalanan menggunakan bus tujuan Malang maupun Blitar.
Bagi yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan, tersedia pula layanan travel seperti Bali Jaya Trans dengan jadwal keberangkatan pagi dan sore hari.
Perjalanan menuju Ponorogo dan Pacitan termasuk yang paling mudah dijangkau dari Terminal Maospati karena berada di jalur selatan Jawa Timur.
Penumpang cukup naik bus ekonomi, bus patas, maupun layanan KSPN Damri yang melayani rute menuju Pacitan.
Rute yang dilalui yakni Maospati ke Ponorogo ke Pacitan.
Waktu tempuh menuju Ponorogo berkisar antara 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sementara perjalanan ke Pacitan membutuhkan waktu lebih lama karena jaraknya yang lebih jauh dan melewati jalur pegunungan.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal