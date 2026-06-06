4 Cara dari Terminal Maospati ke Berbagai Kota di Jawa Timur Tanpa Lewat Surabaya, Lebih Cepat dan Praktis

JawaPos.com - Bepergian dari Terminal Maospati, Kabupaten Magetan, ke berbagai kota di Jawa Timur tidak selalu harus melalui Surabaya. Tersedia sejumlah pilihan bus antarkota dalam provinsi (AKDP), shuttle, hingga layanan travel yang melintasi jalur tengah, selatan, dan utara Jawa Timur sehingga perjalanan menjadi lebih efisien.

Bagi penumpang yang ingin menuju Kediri, Malang, Pacitan, Bojonegoro, hingga wilayah Jawa Tengah, Terminal Maospati menjadi salah satu titik keberangkatan strategis karena dilalui berbagai trayek penting. Berikut pilihan rute yang bisa digunakan sesuai tujuan perjalanan.

1. Ke Kediri, Blitar, dan Malang Lewat Jalur Tengah Jawa Timur Bagi yang ingin menuju wilayah Kediri Raya hingga Malang, tersedia sejumlah bus AKDP yang melintasi jalur tengah Jawa Timur tanpa harus transit di Surabaya.

Rute perjalanan umumnya adalah dari Maospati ke Nganjuk ke Kertosono ke Kediri ke Blitar ke Malang. Beberapa armada seperti PO Harapan Jaya melayani koridor ini dan menjadi pilihan favorit karena frekuensi keberangkatannya cukup banyak.

Apabila tidak mendapatkan bus langsung, penumpang dapat menggunakan bus jurusan Ponorogo–Solo atau Madiun, kemudian turun di Nganjuk atau Kertosono untuk melanjutkan perjalanan menggunakan bus tujuan Malang maupun Blitar.

Bagi yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan, tersedia pula layanan travel seperti Bali Jaya Trans dengan jadwal keberangkatan pagi dan sore hari.

2. Ke Ponorogo dan Pacitan dengan Bus Langsung dari Maospati Perjalanan menuju Ponorogo dan Pacitan termasuk yang paling mudah dijangkau dari Terminal Maospati karena berada di jalur selatan Jawa Timur.

Penumpang cukup naik bus ekonomi, bus patas, maupun layanan KSPN Damri yang melayani rute menuju Pacitan.

Rute yang dilalui yakni Maospati ke Ponorogo ke Pacitan.