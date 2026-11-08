Viral SIM Berlaku Seumur Hidup, Korlantas Polri: Hoax!

Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin layanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Jalan Raya Serang Km. 35, Jayanti, Pasir Gintung, Tangerang, Banten. (Polri)

JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan bahwa informasi mengenai SIM berlaku seumur hidup adalah hoax. Polri tetap memberlakukan masa berlaku untuk 5 tahun dan harus diperpanjang.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol I Made Agus Prasatya mengatakan, ketentuan masa berlaku SIM mengacu pada Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan tersebut dijelaskan secara tegas SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Menurutnya, SIM bukan sekadar dokumen administratif atau tanda bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan untuk mengemudi.

“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” ujar Made Agus, Minggu (8/11).

Baca Juga: Dua Pendaki Asal Sidoarjo Dilaporkan Hilang di Gunung Semeru

Polri mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi di media sosial. Publik juga perlu waspada terhadap berbagai jenis modus kejahatan.

Sejumlah tautan pendaftaran SIM seumur hidup maupun penawaran layanan SIM gratis yang beredar melalui platform media sosial seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram patut diwaspadai sebagai tindakan kejahatan maupun pencurian data pribadi.

Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak asal mengklik berbagai tautan yang ditemukan. Akses informasi tetap mengacu kepada sumber terpercaya.

Korlantas Polri mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, melakukan verifikasi melalui kanal resmi Polri, serta tidak ikut menyebarluaskan kabar bohong yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jangan mudah percaya hoaks, jangan sembarangan klik tautan, dan lindungi data pribadi Anda,” pungkasnya.