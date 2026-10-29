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Penulis: Syahrul Yunizar
Jumat, 30 Oktober 2026 | 06.50 WIB

Korlantas Jemput Bola Layanan SIM Sampai ke Sekolah, Pesantren, Kampus, dan Desa-Desa

Petugas dari Korlantas Polri melakukan layanan jemput bola sampai ke sekolah, pesantren, kampung, hingga desa-desa, untuk membantuk pembuatan dan perpanjangan SIM. Program dilaksanakan bersamaan dengan Operasi Patuh 2026. (Korlantas Polri) - Image

Petugas dari Korlantas Polri melakukan layanan jemput bola sampai ke sekolah, pesantren, kampung, hingga desa-desa, untuk membantuk pembuatan dan perpanjangan SIM. Program dilaksanakan bersamaan dengan Operasi Patuh 2026. (Korlantas Polri)

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menggiatkan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kini petugas jemput bola sampai ke sekolah, pesantren, kampung, hingga desa-desa. Tujuannya membantu masyarakat membuat dan memperpanjang masa berlaku SIM.

Terobosan tersebut dinamai Program SIM Komunitas Dekat, Cepat, Tepat. Brigjen Aries dan jajarannya meluncurkan program tersebut bersamaan dengan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang sudah berjalan sejak 26 Oktober sampai 8 November mendatang.

Melalui program tersebut, Aries mendorong pelayanan yang semakin mudah diakses, humanis, dan berorientasi pada terwujudnya pengendara yang kompeten, tertib, dan berkeselamatan saat berlalu lintas di jalan raya. Karena itu, dalam pelaksanaan program tersebut turut dilakukan edukasi keselamatan berlalu lintas.

”Operasi Patuh bukan hanya penegakan hukum. Kami juga datang membawa kemudahan dan kenyamanan melalui pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kami yang datang kepada masyarakat,” kata Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Pol Hilman Wijaya pada Kamis (29/10).

Hilman mengungkapkan bahwa pelayanan SIM bersama masyarakat menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Lewat kehadiran langsung petugas di pusat aktivitas masyarakat, Korlantas Polri berupaya mengatasi kendala jarak dan transportasi sekaligus memperluas jangkauan. ”Mari lengkapi legalitas berkendara, pahami aturan lalu lintas, dan utamakan keselamatan,” ajak Hilman.

Selain penekanan dari Kakorlantas Polri,  Hilman menyatakan bahwa pihaknya juga sudah mendapat arahan dari Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya. Penekanannya agar petugas tidak menunggu masyarakat, melainkan mendatangi masyarakat yang membutuhkan layanan, khususnya layanan SIM.

Sasaran pelayanan tersebut mulai dari masyarakat di tingkat desa, lingkungan pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi atau komunitas. Korlantas berharap, langkah itu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat. Terutama yang masih belum memiliki SIM atau perlu melakukan perpanjangan SIM.

Pelayanan yang diberikan dalam program jemput bola itu termasuk pengurusan SIM A dan SIM C. Khusus bagi pemohon SIM baru, proses penerbitan tetap mensyaratkan ujian teori melalui sistem e-AVIS dan ujian praktik sesuai standar yang berlaku.

”Kemudahan pelayanan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengendara. Oleh karena itu, program ini tidak berhenti pada penerbitan dokumen, tetapi juga menempatkan edukasi dan pengujian kompetensi sebagai bagian penting dalam membangun keselamatan berlalu lintas,” jelasnya.

Hilman memastikan, uji kompetensi dilaksanakan secara objektif untuk memastikan pemohon memenuhi persyaratan pengetahuan dan keterampilan berkendara. Dengan demikian, SIM tidak sekadar menjadi bukti legalitas, tetapi juga mencerminkan terpenuhinya persyaratan.

Editor: Diar Candra
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