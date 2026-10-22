Mulai Tugas di Korlantas, Brigjen Aries Syahbudin Ajak Anak Yatim Doa Bersama

Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin mengajak anak yatim doa bersama di kantornya. Dia juga memberikan santunan kepada anak-anak tersebut. Kegiatan itu dilakukan dengan maksud agar pelaksanaan tugas seluruh jajarannya ke depan semakin baik. (Korlantas Polri)
JawaPos.com - Pasca ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Brigjen Pol Aries Syahbudin memulai pelaksanaan tugas sebagai kakorlantas Polri. Di awal penugasannya, dia mengajak anak yatim untuk berdoa bersama di Masjid At-Taqwa, Korlantas Polri, Jakarta, pada Kamis (22/10).
Menurut Brigjen Aries, doa menjadi bagian penting dalam mengawali setiap pelaksanaan tugas. Baginya, penting untuk memastikan seluruh personel Korlantas Polri menyatukan harapan. Tujuannya semata-mata agar dapat memberikan pengabdian terbaik kepada institusi, masyarakat, bangsa, dan negara.
”Apapun harus kita mulai dari doa kita. Dalam konteks kesatuan, kita pengemban fungsi lalu lintas, khususnya di Korlantas Polri, pasti juga menginginkan sesuatu yang terbaik. Makanya, kita satukan doa kita saat ini,” kata dia.
Tidak hanya doa bersama dengan cara Islam, Aries mempersilakan seluruh jajarannya melaksanakan doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu menjadi bentuk penghormatan terhadap keberagaman sekaligus upaya memperkuat kebersamaan di Korlantas Polri.
”Tujuannya sama, untuk memberikan yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bangsa kita, dan melalui institusi Polri dan Korlantas Polri ini terhadap pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” lanjutnya.
Melalui doa bersama dan santunan anak yatim piatu tersebut, Aries menegaskan komitmen untuk mengedepankan nilai spiritual, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam menjalankan amanah. Dia juga memastikan, Korlantas Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelaksanaan tugas yang profesional.
Hal lain yang juga menjadi penekanan Aries adalah pendekatan humanis dan integritas para polisi lalu lintas. Menurut dia, itu penting karena menjadi bagian dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat yang dibawa oleh Jenderal Suyudi sebagai kapolri.
Sebelumnya, Aries ditunjuk oleh Kapolri Suyudi untuk menggantikan Irjen Pol Wibowo. Dengan penunjukkan sebagai kakorlantas Polri, Aries juga akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari brigjen pol menjadi irjen pol atau dari jenderal bintang satu menjadi jenderal bintang dua.
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