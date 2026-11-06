Bluetooth 7.0 Gunakan HDT, Transfer Data Nyaris 4 Kali Lipat Lebih Cepat

Ilustrasi Bluetooth. (istockphoto)
JawaPos.com - Bluetooth Special Interest Group (SIG) resmi mengadopsi teknologi Bluetooth High Data Throughput (HDT) sebagai fitur opsional dalam Bluetooth Core 7.0.
Teknologi baru ini memungkinkan kecepatan transfer data meningkat dari sebelumnya 2 Mbps menjadi maksimal 7,5 Mbps ata nyaris empat kali lipat lebih cepat.
Seperti dilansir dari Engadget, peningkatan tersebut membuat Bluetooth Low Energy (LE) mampu mengirimkan data hampir empat kali lebih cepat dibandingkan kemampuan sebelumnya.
Dengan kapasitas transfer yang lebih besar, teknologi ini juga membuka peluang peningkatan kualitas audio nirkabel, termasuk dukungan untuk audio spasial dan multisaluran.
Selain untuk kebutuhan audio, Bluetooth HDT berpotensi mempercepat berbagai aktivitas pertukaran data antar perangkat.
Salah satunya pembaruan firmware pada jam tangan pintar maupun sinkronisasi data kebugaran dari satu perangkat ke perangkat lainnya.
Peningkatan kapasitas transfer juga dapat membantu perangkat yang menjalankan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan komputasi spasial.
Kedua teknologi tersebut membutuhkan pertukaran data dalam jumlah besar sehingga memerlukan koneksi dengan bandwidth lebih tinggi.
Meski menawarkan kecepatan transfer lebih besar, Bluetooth HDT tetap menggunakan Bluetooth LE yang dirancang untuk menghemat konsumsi daya.
Dengan begitu, peningkatan kemampuan transfer data tidak menghilangkan karakteristik hemat energi yang menjadi salah satu keunggulan teknologi tersebut.
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