Mitsubishi Fuso Integrasikan Canter FE 71L dan Teknologi Telematika untuk Bisnis Cold Chain

JawaPos.com – Kebutuhan distribusi produk makanan dan minuman (food and beverage/F&B) yang memerlukan pengendalian suhu menjadi tantangan tersendiri bagi industri logistik. Untuk menjaga kualitas produk selama pengiriman, perusahaan membutuhkan kendaraan dengan kapasitas angkut memadai serta sistem pemantauan suhu yang dapat bekerja secara real-time.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia, menghadirkan solusi cold chain terintegrasi dalam ajang Food Transport & Logistic Expo 2026. Pameran yang berlangsung pada 4–6 November 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, ini menjadi kesempatan bagi Mitsubishi Fuso untuk memperkenalkan kombinasi kendaraan niaga dan teknologi pemantauan digital bagi sektor logistik.

Dalam pameran tersebut, Mitsubishi Fuso menampilkan satu unit Canter FE 71L milik PT Trimitra Trans Persada Tbk (B-LOG) yang telah dilengkapi karoseri pendingin. Selain kendaraan, perusahaan juga memperkenalkan Runner Telematics Cold Chain Package untuk membantu pelaku usaha memantau kondisi muatan selama proses distribusi.

Bagi industri cold chain, stabilitas temperatur dan ketepatan waktu pengiriman menjadi faktor penting. Perubahan suhu selama perjalanan berpotensi memengaruhi kualitas produk, terutama komoditas yang membutuhkan kondisi penyimpanan sejuk, dingin, maupun beku.

"Bagi industri pangan, ketepatan temperatur dan waktu pengiriman adalah penentu kualitas produk hingga sampai tujuan. Melalui integrasi unit yang andal seperti Canter FE 71L, sistem digital Runner Telematics, dan kesiapan layanan purnajual, kami hadir memberikan kepastian operasional yang lebih efisien dan terkontrol bagi para pengusaha cold chain. Expo ini menjadi sarana bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan dari para pelaku industri makanan dan minuman sekaligus memberikan solusi yang memenuhi kebutuhan konsumen."

Canter FE 71L Didukung Sistem Pemantauan Suhu Real-Time

Canter FE 71L yang ditampilkan Mitsubishi Fuso dirancang untuk mendukung kebutuhan distribusi perkotaan. Truk ini memiliki konfigurasi empat ban dan dimensi sasis lebih panjang, sehingga memberikan ruang untuk kapasitas angkut yang lebih besar.

Karakteristik tersebut membuat Canter FE 71L dapat dimanfaatkan untuk operasional logistik, termasuk pengiriman produk makanan dan minuman yang membutuhkan karoseri khusus dengan sistem pendingin.

Dukungan lainnya hadir melalui Runner Telematics Cold Chain Package. Sistem telematika terintegrasi ini dapat dihubungkan dengan dua sensor tambahan yang tersedia melalui dealer resmi Mitsubishi Fuso, yakni sensor temperatur dan sensor pintu.