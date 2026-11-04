Jasa Cold Chain di Indonesia Tumbuh 25 Persen Mitsubishi Fuso Hadirkan Teknologi Baru

JawaPos.com - Kebutuhan kendaraan niaga untuk distribusi produk makanan dan minuman terus berkembang seiring meningkatnya industri logistik.

Salah satu kebutuhan penting adalah sistem rantai pendingin atau cold chain untuk menjaga kualitas barang selama proses pengiriman.

Sistem ini membutuhkan kendaraan dengan kapasitas angkut memadai serta teknologi pemantauan suhu agar produk tetap berada dalam kondisi sesuai standar, baik sejuk, dingin, maupun beku.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) atau Mitsubishi Fuso Indonesia menghadirkan solusi cold chain terintegrasi di Food Transport & Logistic Expo 2026.

Pameran yang berlangsung pada 4–6 November 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, tersebut menjadi ajang bagi Mitsubishi Fuso untuk memperkenalkan teknologi pendukung operasional kendaraan logistik.

Dalam pameran ini, Mitsubishi Fuso menampilkan Canter FE 71L milik PT Trimitra Trans Persada (B-LOG). Kendaraan niaga tersebut dilengkapi Runner Telematics Cold Chain Package untuk mendukung kebutuhan distribusi produk makanan dan minuman.

Sales and Marketing Director PT KTB, Aji Jaya, mengatakan pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional membutuhkan sistem rantai pendingin yang dapat menjaga kualitas produk selama perjalanan.

Menurutnya, perubahan suhu maupun keterlambatan pengiriman berpotensi memengaruhi kondisi barang yang didistribusikan.

"Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Mitsubishi Fuso menghadirkan kendaraan yang didukung teknologi pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) melalui Runner Telematics serta layanan purna jual Zero Down Time untuk mendukung kelancaran operasional konsumen," ujar Aji.