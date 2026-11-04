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Penulis: Nanda Prayoga
Rabu, 4 November 2026 | 23.21 WIB

Tak Perlu Download, Puluhan Game Gratis dari Tencent Bisa Dimainkan di Sini

Mencoba game gratis dari Tencent di Axisnet. (Istimewa) - Image

Mencoba game gratis dari Tencent di Axisnet. (Istimewa)

JawaPos.com - Pengguna ponsel kini memiliki alternatif hiburan baru melalui layanan Minigames yang tersedia di aplikasi Axisnet.

Layanan hasil kolaborasi Gamefinity dengan WeChat Games, bagian dari Tencent, ini memungkinkan memainkan berbagai game secara gratis tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan.

Minigames menyediakan beragam permainan dengan genre berbeda, mulai dari teka-teki, aksi, balapan, permainan papan, hingga game untuk dua pemain.

Pengguna cukup membuka Axisnet dan memilih permainan yang ingin dicoba. Seluruh koleksi tersebut dapat diakses tanpa harus membeli paket khusus.

Layanan ini sebenarnya sudah tersedia di sejak Juli 2026. Namun, Gamefinity baru memperkenalkannya secara resmi kepada publik dalam Grand Final Axis Nation Cup (ANC) 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/10).

CEO Gamefinity Fariz Mawardi mengatakan, kemudahan akses menjadi salah satu hal yang ingin ditawarkan melalui layanan tersebut. Pengguna tidak perlu melewati proses pengunduhan maupun instalasi untuk mulai bermain.

"Bermain game seharusnya semudah membuka aplikasi yang sudah ada di ponsel. Lewat Minigames, pengguna cukup sekali tap dan langsung bermain," ujar Fariz Mawardi.

Sejumlah permainan dengan nama yang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia turut tersedia di dalamnya. Beberapa di antaranya Tukang Kayu, Ramuan Ajaib, Domba Dombi, Tali Kusut, dan Sate BBQ.

Dua permainan yang menawarkan mekanisme berbeda adalah Suster Ngesot dan Warung Madura.

Pada Suster Ngesot, pemain dituntut bertahan dengan segera masuk ke kamar dan tidur ketika hitungan mundur berwarna merah muncul.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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