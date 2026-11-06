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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 7 November 2026 | 00.44 WIB

Viral Maling Tabung Gas Warung Madura Diringkus Polisi di Duri Kosambi Jakbar

Seorang pria berinisial AA dibekuk polsek Kalideres usai diduga nekat mencuri tiga tabung gas LPG 3 kilogram milik sebuah warung Madura. (Istimewa) - Image

Seorang pria berinisial AA dibekuk polsek Kalideres usai diduga nekat mencuri tiga tabung gas LPG 3 kilogram milik sebuah warung Madura. (Istimewa)

JawaPos.com - Unit Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat, membekuk seorang pria berinisial AA yang diduga nekat mencuri tiga tabung gas LPG 3 kilogram milik sebuah warung Madura. 

Penangkapan ini bermula dari patroli siber yang mendapati video viral pencurian di media sosial, yang diperkuat dengan rekaman CCTV di lokasi kejadian, sebelum akhirnya pelaku diringkus di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng.

Peristiwa pencurian ini bermula pada Selasa (3/11) sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah warung Madura yang terletak di Jalan Semanan Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres.

Ketika kejadian, pemilik warung sedang beristirahat. Sementara istrinya, Dewi, bertugas menjaga warung.

Saat Dewi hendak pergi ke kamar kecil, ia sempat meminta suaminya untuk menjaga area warung sejenak.

Namun, tidak berselang lama, Dewi mendapati seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor nekat mengambil tiga tabung gas LPG ukuran 3 kilogram tanpa izin.

Pelaku langsung kabur membawa barang curian tersebut sebelum sempat dicegah.

Menindaklanjuti temuan itu, Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Rachmad Wibowo bersama dua anak buahnya langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP).

Petugas langsung melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, serta mengumpulkan petunjuk penting berupa rekaman CCTV.

Berbekal bukti visual dari kamera pengawas tersebut, petugas melakukan analisis untuk melacak identitas serta persembunyian terduga pelaku.

Editor: Bayu Putra
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