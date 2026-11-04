Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Rabu, 4 November 2026 | 18.00 WIB

Cara Kerja Server LIMS yang Digunakan dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dan PIhak Lain

ilustrasi penyadapan seseorang.(Dok.JawaPos.com).

JawaPos.com - Bareskrim Polri mengatakan ada sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi. Penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 sebelum kasus tersebut terungkap pada akhir Oktober 2026.

Teknologi Lawful Interception Management System (LIMS), adalah sebuah sistem yang memungkinkan pemantauan komunikasi melalui jaringan telekomunikasi tanpa harus mengakses langsung perangkat milik target.

Teknologi ini bekerja dengan menghubungkan sistem pemantauan dengan infrastruktur operator seluler maupun penyedia layanan internet (ISP). Melalui mekanisme tersebut, komunikasi yang melewati jaringan dapat diidentifikasi, dipisahkan, dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Lantas, bagaimana sebenarnya server LIMS bekerja? Apa saja data komunikasi yang bisa dikumpulkan, dan bagaimana sistem tersebut dapat memantau aktivitas telepon seseorang?

LIMS, Server Pusat untuk Mengelola Penyadapan

Lawful Interception Management System merupakan platform terpusat yang dirancang untuk mengelola aktivitas penyadapan komunikasi secara sah. Dalam ekosistem telekomunikasi, LIMS, sebagaimana dijelaskan International Carrier Services, berfungsi sebagai lapisan kendali yang menghubungkan permintaan pemantauan dari aparat berwenang dengan jaringan operator.

Sederhananya, LIMS bukan perangkat penyadap yang harus dipasang di ponsel target. Sistem ini bekerja melalui integrasi dengan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Operator seluler dan penyedia layanan internet memiliki mekanisme teknis untuk mendukung penyadapan yang telah mendapatkan otorisasi hukum. LIMS membantu mengelola permintaan tersebut, menentukan target, mengatur periode pemantauan, serta mencatat aktivitas yang dilakukan.

Teknologi ini dapat terintegrasi dengan berbagai jenis jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga 5G. Dukungan juga dapat mencakup jaringan telepon tetap, VoIP, dan broadband.

Dengan pendekatan tersebut, pemantauan dilakukan pada tingkat jaringan, bukan dengan mengambil alih kendali fisik perangkat komunikasi milik seseorang.

Bagaimana Server LIMS Mengidentifikasi Nomor Target?

Proses kerja LIMS dimulai dari pencatatan permintaan penyadapan. Dalam penggunaan yang sesuai aturan, permintaan tersebut harus dilengkapi dasar hukum, identitas target, parameter komunikasi, dan batas waktu pemantauan.

Informasi target kemudian diteruskan melalui sistem yang terhubung dengan infrastruktur operator telekomunikasi.

Jaringan operator akan menggunakan parameter identifikasi untuk mengenali komunikasi yang berkaitan dengan target. Parameter tersebut dapat berupa nomor telepon atau identitas pelanggan dan jaringan, bergantung pada teknologi serta konfigurasi sistem yang digunakan.

Ketika target melakukan panggilan, mengirim pesan, atau menggunakan layanan komunikasi yang tercakup dalam pemantauan, jaringan dapat mengidentifikasi aktivitas tersebut.

Informasi yang relevan kemudian dipisahkan dan diteruskan melalui mekanisme interception delivery kepada sistem penerima milik pihak berwenang.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pernah jadi Ajudan Presiden Prabowo, Ahrie Sonta Nasution Kini Terseret Kasus Penyadapan - Image
Nasional

Pernah jadi Ajudan Presiden Prabowo, Ahrie Sonta Nasution Kini Terseret Kasus Penyadapan

Rabu, 4 November 2026 | 18.15 WIB

Modus Penyadapan Terhadap Prabowo dan Sejumlah Pihak Lain, Nomor Target Diinput di LIMS Sejak 2025 - Image
Kasuistika

Modus Penyadapan Terhadap Prabowo dan Sejumlah Pihak Lain, Nomor Target Diinput di LIMS Sejak 2025

Rabu, 4 November 2026 | 16.35 WIB

Mahfud MD Sebut Penyadapan Terhadap Prabowo sebagai Kejahatan Paling Besar Sepanjang Sejarah Polri - Image
Nasional

Mahfud MD Sebut Penyadapan Terhadap Prabowo sebagai Kejahatan Paling Besar Sepanjang Sejarah Polri

Rabu, 4 November 2026 | 15.28 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore