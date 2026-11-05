Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Listyo Sigit Cs Resmi Ditahan di Mako Brimob Depok

Eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (Polri)
JawaPos.com - Bareskrim Polri resmi menahan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sementara satu orang tersangka lainnya, Irjen Pol Slamet Uliandi, belum ditahan karena masih dalam penyembuhan pasca stroke.
Diketahui, ke empat jendral tersebut ditetapkan tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan pejabat negara dan tokoh lainnya.
"Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak 4 orang. 3 dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca stroke," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto saat konferensi pers, Kamis (5/11).
Suhermanto menjelaskan, hingga kini sebanyak 13 orang saksi dan 5 orang ahli telah dimintai keterangannya.
"Jumlah saksi yang sudah kami periksa sebanyak 13, dan ahli sebanyak 5 orang, terdiri dari ahli ITE 3 orang dan ahli pidana 2 orang," katanya.
Suhermanto membeberkan, berdasarkan gelar perkara, Slamet Uliandi dinilai telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Pasalnya, ia merupakan pemberi izin dalam penyadapan.
"Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC (Monitoring Center) Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabagmonitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," ujar Brigjen Suhermanto.
Penyidik menemukan bahwa tersangka EH dan AS harus mendapatkan izin dari Slamet Uliandi jika hendak melaksanakan provisioning ataupun penyadapan.
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