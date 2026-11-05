Kacamata Pintar Ray-Ban Meta Hadir di Indonesia, Bisa Foto dan Akses AI Tanpa Ponsel

JawaPos.com - Kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) Ray-Ban Meta dan Oakley Meta dipastikan hadir di Indonesia mulai 11 November mendtang. Perangkat wearable hasil kolaborasi EssilorLuxottica dan Meta Platforms ini hadir menggunakan AI tanpa harus terus-menerus memegang ponsel.

Kehadiran kedua lini tersebut membawa sejumlah kemampuan yang menggabungkan fungsi kacamata, kamera, perangkat audio, dan asisten AI dalam satu perangkat.

Pengguna bisa mengambil foto dan video secara hands-free, mendengarkan musik, menerima panggilan telepon, menerjemahkan percakapan secara langsung, hingga berinteraksi dengan Meta AI melalui perintah suara.

"Peluncuran ini menawarkan beragam pilihan kacamata Al, baik varian kacamata hitam (sunglasses) maupun kacamata resep (optical), yang dirancang untuk melengkapi berbagai gaya hidup dan kebutuhan. Kami mengajak siapa saja untuk mencoba dan merasakan langsung pengalamannya," kata Dailami Aziz, President Director, EssilorLuxottica Indonesia di peluncuran di Jakarta, Selasa (3/11).

Harga kacamata pintar ini dimulai dari Rp 8.799.000 untuk Oakley Meta HSTN. Sementara itu, Ray-Ban Meta (Gen 3) dibanderol mulai Rp 8.999.000 dan Ray-Ban Meta Optics (Gen 2) mulai Rp 9.399.000. Adapun Oakley Meta Vanguard yang menyasar pengguna dengan aktivitas olahraga dibanderol mulai Rp 10.999.000.

Peluncuran ini sekaligus menandai ketersediaan fitur Meta AI bagi pengguna di Indonesia. Sebelumnya, kacamata pintar tersebut telah dipasarkan di berbagai negara dan mencatatkan penjualan jutaan unit secara global.

Seperti sudah disinggung di atas, Ray-Ban Meta (Gen 3) menjadi salah satu produk yang membawa pendekatan baru terhadap penggunaan kacamata sehari-hari. Perangkat ini mempertahankan desain ikonik Ray-Ban dengan menyematkan teknologi kamera, audio, dan kecerdasan buatan.

Untuk pasar Indonesia, Ray-Ban Meta (Gen 3) hadir dalam tiga desain, yakni Wayfarer, Aviator, dan Zena.

Melalui integrasi Meta AI, pengguna dapat mengajukan pertanyaan mengenai objek atau situasi yang sedang dilihat. Interaksi tersebut dilakukan melalui perintah suara sehingga pengguna tidak perlu mengambil ponsel untuk mencari informasi.