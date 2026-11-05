Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Kamis, 5 November 2026 | 13.21 WIB

Kacamata Pintar Ray-Ban Meta Hadir di Indonesia, Bisa Foto dan Akses AI Tanpa Ponsel

Kylian Mbappe mengenakan Oakley Meta Vanguard (Gen 2). (Istimewa). - Image

Kylian Mbappe mengenakan Oakley Meta Vanguard (Gen 2). (Istimewa).

JawaPos.com - Kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) Ray-Ban Meta dan Oakley Meta dipastikan hadir di Indonesia mulai 11 November mendtang. Perangkat wearable hasil kolaborasi EssilorLuxottica dan Meta Platforms ini hadir menggunakan AI tanpa harus terus-menerus memegang ponsel.

Kehadiran kedua lini tersebut membawa sejumlah kemampuan yang menggabungkan fungsi kacamata, kamera, perangkat audio, dan asisten AI dalam satu perangkat.

Pengguna bisa mengambil foto dan video secara hands-free, mendengarkan musik, menerima panggilan telepon, menerjemahkan percakapan secara langsung, hingga berinteraksi dengan Meta AI melalui perintah suara.

"Peluncuran ini menawarkan beragam pilihan kacamata Al, baik varian kacamata hitam (sunglasses) maupun kacamata resep (optical), yang dirancang untuk melengkapi berbagai gaya hidup dan kebutuhan. Kami mengajak siapa saja untuk mencoba dan merasakan langsung pengalamannya," kata Dailami Aziz, President Director, EssilorLuxottica Indonesia di peluncuran di Jakarta, Selasa (3/11).

Harga kacamata pintar ini dimulai dari Rp 8.799.000 untuk Oakley Meta HSTN. Sementara itu, Ray-Ban Meta (Gen 3) dibanderol mulai Rp 8.999.000 dan Ray-Ban Meta Optics (Gen 2) mulai Rp 9.399.000. Adapun Oakley Meta Vanguard yang menyasar pengguna dengan aktivitas olahraga dibanderol mulai Rp 10.999.000.

Peluncuran ini sekaligus menandai ketersediaan fitur Meta AI bagi pengguna di Indonesia. Sebelumnya, kacamata pintar tersebut telah dipasarkan di berbagai negara dan mencatatkan penjualan jutaan unit secara global.

Seperti sudah disinggung di atas, Ray-Ban Meta (Gen 3) menjadi salah satu produk yang membawa pendekatan baru terhadap penggunaan kacamata sehari-hari. Perangkat ini mempertahankan desain ikonik Ray-Ban dengan menyematkan teknologi kamera, audio, dan kecerdasan buatan.

Untuk pasar Indonesia, Ray-Ban Meta (Gen 3) hadir dalam tiga desain, yakni Wayfarer, Aviator, dan Zena.

Melalui integrasi Meta AI, pengguna dapat mengajukan pertanyaan mengenai objek atau situasi yang sedang dilihat. Interaksi tersebut dilakukan melalui perintah suara sehingga pengguna tidak perlu mengambil ponsel untuk mencari informasi.

Kacamata ini juga mendukung pengambilan foto dan video dari sudut pandang pengguna atau point of view. Fitur tersebut memungkinkan seseorang mengabadikan aktivitas tanpa harus memegang kamera atau ponsel.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kacamata Pintar Tiongkok Bikin Meta Kewalahan, Alibaba Unggulkan Kamera dan Baterai Lebih Tahan Lama - Image
Teknologi

Kacamata Pintar Tiongkok Bikin Meta Kewalahan, Alibaba Unggulkan Kamera dan Baterai Lebih Tahan Lama

Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.16 WIB

Dewan Pers Tegaskan AI dalam Jurnalistik Hanya untuk Alat Bantu, Bukan Pengganti Peran Wartawan - Image
Nasional

Dewan Pers Tegaskan AI dalam Jurnalistik Hanya untuk Alat Bantu, Bukan Pengganti Peran Wartawan

Kamis, 5 November 2026 | 02.01 WIB

Tak Sekadar Jawab Pertanyaan, AI Kini Bisa Membaca Portofolio dan Analisis Risiko Saham - Image
Teknologi

Tak Sekadar Jawab Pertanyaan, AI Kini Bisa Membaca Portofolio dan Analisis Risiko Saham

Rabu, 4 November 2026 | 23.54 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore