Persaingan Internet Rumah Makin Ketat, Siapa Paling Cepat dan Stabil di Indonesia?

Ilustrasi internet fix broadband. (TechiT Services).
JawaPos.com - Persaingan penyedia layanan internet rumah di Indonesia semakin ketat. Hasil pengukuran terbaru menunjukkan, kecepatan unduh tertinggi pada jaringan kabel mencapai 51,7 Mbps, sementara kecepatan unggah terbaik tercatat 32,9 Mbps.
Namun, penyedia internet dengan performa terbaik ternyata berbeda-beda, bergantung pada jenis jaringan, aktivitas pengguna, hingga wilayah tempat tinggal.
Temuan tersebut terungkap dalam laporan terbaru Opensignal yang mengukur pengalaman pengguna broadband tetap di Indonesia selama periode 1 Juli hingga 28 September 2026.
Pengukuran mencakup layanan internet kabel, fiber optik, Fixed Wireless Access (FWA), hingga satelit.
Robert Wyrzykowski, Analis Data Utama Opensignal menyebut, dalam kategori kecepatan unduh jaringan kabel, XL Home menempati posisi pertama dengan rata-rata 51,7 Mbps.
Kecepatan tersebut unggul 7 persen dibandingkan MyRepublic yang berada di urutan kedua. Hasil ini sekaligus menggeser Biznet Home yang sebelumnya memimpin kategori tersebut.
Namun, untuk kecepatan unggah, posisi teratas justru ditempati MyRepublic dengan rata-rata 32,9 Mbps. Angka tersebut 11 persen lebih tinggi dibandingkan XL Home yang berada di posisi kedua.
"Perbedaan ini penting diperhatikan calon pelanggan internet rumah. Kecepatan unduh berpengaruh terhadap aktivitas seperti membuka situs, mengunduh aplikasi, dan menikmati layanan streaming," kata Robert dalam laporan terbarunya.
Sementara itu, kecepatan unggah dibutuhkan untuk mengirim berkas berukuran besar, melakukan konferensi video, mengunggah konten, hingga mencadangkan data ke penyimpanan awan.
Artinya, layanan internet dengan kecepatan unduh tertinggi belum tentu menjadi pilihan terbaik untuk semua kebutuhan rumah tangga.
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Jawa Pos
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