Komdigi Akan Hadirkan Internet 100 Mbps di Bawah Rp200 Ribu untuk Warga

Ilustrasi kuota internet. (Kinetic).

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menghadirkan layanan fixed broadband berkecepatan 100 Mbps dengan tarif di bawah Rp200 ribu per bulan bagi warga.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, perluasan jaringan fiber optik hingga ke rumah-rumah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan target tersebut. Dengan koneksi internet tetap, satu layanan diharapkan dapat dimanfaatkan beberapa anggota keluarga sekaligus.

“Internet bisa ditekan biayanya menjadi lebih murah dengan cara memperluas fixed broadband. Kita perlu memperluas jaringan fiber optik agar bisa masuk ke rumah tangga sehingga koneksinya bisa digunakan bersama oleh keluarga,” ujar Wamen Nezar di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (31/10).

Nezar menyebut pemerintah membidik tarif sekitar Rp140 ribu untuk layanan internet dengan kecepatan mencapai 100 Mbps. Skema tersebut diharapkan membuat masyarakat memperoleh konektivitas yang lebih baik tanpa harus mengeluarkan biaya hingga Rp200 ribu.

“Dengan kecepatan 100 Mbps, masyarakat bisa membayar sekitar Rp140 ribu atau di bawah Rp200 ribu. Ini akan memberikan dampak ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat,” jelasnya.

Perluasan jaringan internet rumah juga diarahkan untuk memperbesar pemanfaatan konektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Akses tersebut dapat menunjang berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan dan pekerjaan hingga aktivitas ekonomi berbasis digital.

Selain pengembangan fixed broadband, pemerintah turut menyiapkan peningkatan penggunaan jaringan seluler generasi kelima atau 5G. Teknologi tersebut menjadi bagian dari agenda penguatan infrastruktur digital nasional dalam beberapa tahun mendatang.