Perkuat Bisnis Enterprise, Matrix NAP Info Andalkan Strategi Customer Experience

JawaPos.com - Persaingan bisnis teknologi dan layanan konektivitas tidak lagi hanya bertumpu pada kualitas jaringan.

Membangun kedekatan, menjaga kepercayaan, serta memahami kebutuhan pelanggan juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan bisnis jangka panjang.

Dalam industri teknologi, khususnya penyedia layanan konektivitas dan jaringan, hubungan dengan pelanggan enterprise memiliki peran strategis.

Pasalnya, kebutuhan perusahaan terhadap infrastruktur jaringan umumnya membutuhkan layanan berkelanjutan, keandalan teknis, serta dukungan jangka panjang.

Karena itu, interaksi langsung dengan pelanggan menjadi salah satu cara perusahaan mempertahankan kepercayaan sekaligus memahami kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

Jenama Matrix NAP Info menjalankan strategi melalui kegiatan Matrix Experience — Nobar Edition yang digelar di CGV fX Sudirman, Jakarta, Jumat (30/10).

Berbeda dari kegiatan promosi pada umumnya, acara ini dirancang khusus untuk pelanggan segmen enterprise dengan menggabungkan pengenalan perusahaan dan pengalaman menonton film bersama berjudul WhaleFall.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi customer engagement Matrix NAP Info untuk memperkuat hubungan bisnis melalui pendekatan yang lebih personal dan tidak selalu berlangsung dalam suasana formal.

Customer Experience Jadi Strategi Mempertahankan Pelanggan