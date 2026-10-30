Threads Friends: Fitur Baru untuk Berbagi Unggahan secara Privat 

JawaPos.com - Threads tengah menguji fitur baru bernama Threads Friends yang memungkinkan pengguna membagikan unggahan secara lebih privat kepada kelompok pengikut tertentu.
Fitur tersebut memberikan opsi bagi pengguna untuk membatasi siapa saja yang dapat melihat unggahan mereka di luar jangkauan publik.
Seperti dilansir dari Engadget, uji coba Threads Friends saat ini berlangsung di Irlandia, Italia, dan Jepang. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat membuat daftar teman dekat yang disebut Thriends, dengan jumlah maksimal 50 orang.
Konsep ini serupa dengan fitur Close Friends di Instagram. Bedanya, Threads Friends dirancang khusus untuk membagikan unggahan kepada kelompok kecil pengguna di Threads tanpa menampilkannya kepada pengguna lain.
Fitur serupa sebenarnya pernah diperkenalkan Twitter pada 2022 dengan nama Circles. Layanan tersebut memungkinkan pengguna membatasi unggahan hanya untuk kelompok tertentu dengan kapasitas maksimal 150 orang. Namun, fitur Circles kemudian dihentikan sekitar setahun setelah diperkenalkan.
Untuk mempermudah pengguna membuat daftar Thriends, Meta akan memberikan rekomendasi akun berdasarkan interaksi yang sering dilakukan. Juru bicara Meta mengatakan, daftar tersebut dapat disesuaikan kembali oleh pengguna sesuai keinginan.
Setelah daftar teman dibuat, pengguna bisa mengetuk gelembung berwarna hijau di bagian atas linimasa untuk melihat unggahan yang dibagikan oleh teman-teman mereka dalam 24 jam terakhir.
Direktur Desain Produk Threads Laura Javier juga sempat memperlihatkan pratinjau tampilan unggahan yang hanya dapat dilihat oleh teman terpilih.
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