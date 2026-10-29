Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.59 WIB

28 Ribu Mahasiswa Ditargetkan Kuasai AI, Tak Hanya Anak IT

Jumpa pers Hacktiv8 di Jakarta, Rabu (29/10). (Rian/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers Hacktiv8 di Jakarta, Rabu (29/10). (Rian/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di dunia kerja mendorong kebutuhan tenaga digital dengan keterampilan lintas bidang. Sebanyak 28.000 mahasiswa di Indonesia ditargetkan menguasai teknologi AI hingga 2027, termasuk mahasiswa di luar jurusan teknologi informasi (TI).

Program pelatihan tersebut dirancang untuk memperluas pemahaman mahasiswa terhadap AI, mulai dari materi berbahasa Indonesia, lokakarya daring dan luring, hingga praktik pengembangan perangkat lunak secara mandiri. Mahasiswa jurusan hukum dan kesehatan juga menjadi sasaran, mengingat pemanfaatan AI kini merambah berbagai sektor di luar industri teknologi.

CEO Hacktiv8, Juventia Vicky Riana, mengatakan penguasaan AI semakin penting seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi tersebut oleh perusahaan di Indonesia.

"Bisnis di Indonesia mengadopsi AI secara pesat. Sehingga, sangat penting memiliki tenaga kerja terampil yang memiliki pola pikir berkembang (growth mindset)," kata Juventia di Jakarta, Rabu (28/10).

Mahasiswa Mulai Kembangkan Solusi Berbasis AI

Pelatihan tidak hanya berfokus pada pemahaman teori. Peserta juga mengikuti hackathon atau kompetisi pengembangan solusi teknologi untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam proyek nyata.

Salah satu materi yang diperkenalkan adalah agentic AI, yakni sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk menjalankan rangkaian tugas tertentu secara mandiri berdasarkan tujuan dan instruksi yang diberikan.

Dari lebih dari 200 peserta, sebanyak 25 mahasiswa terpilih untuk melaju ke semifinal hackathon yang didukung Garuda Spark.

Sejumlah proyek yang dikembangkan peserta menunjukkan bagaimana AI dan perangkat lunak dapat diterapkan untuk menjawab persoalan di berbagai sektor. Salah satunya adalah sistem pemantauan regulasi ketenagakerjaan yang dapat membantu pengguna mengikuti perubahan aturan.

Ada pula proyek yang berfokus pada layanan kesehatan berkelanjutan bagi pasien rawat jalan selama berada di rumah. Sementara itu, peserta lainnya mengembangkan sistem deteksi dini untuk masyarakat di wilayah rawan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Toyota Pakai Robot Las Berbasis AI, Produksi Rangka Gokart yang Butuh 3 Minggu Kini Cuma 3 Hari - Image
Teknologi

Toyota Pakai Robot Las Berbasis AI, Produksi Rangka Gokart yang Butuh 3 Minggu Kini Cuma 3 Hari

Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.49 WIB

Percepat Pengambilan Keputusan Berbasis AI, Luncurkan Operator dan MCP - Image
Teknologi

Percepat Pengambilan Keputusan Berbasis AI, Luncurkan Operator dan MCP

Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Belanda Bakal Pangkas 25.000 Pekerjaan Penuh Waktu, AI jadi Andalan Efisiensi Birokrasi - Image
Internasional

Belanda Bakal Pangkas 25.000 Pekerjaan Penuh Waktu, AI jadi Andalan Efisiensi Birokrasi

Selasa, 27 Oktober 2026 | 22.20 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore