Chrome Dicap Boros RAM, Ternyata Ada Alasan di Baliknya dan Cara Mengatasinya

JawaPos.com - Google Chrome kerap dianggap sebagai peramban yang boros RAM. Anggapan ini sudah lama beredar di internet hingga menjadi lelucon di kalangan pengguna.

Padahal, penggunaan memori yang tinggi tidak selalu menandakan Chrome bekerja secara tidak efisien.

Kebutuhan RAM tersebut tidak lepas dari perkembangan situs web yang kini semakin kompleks. Jika dulu halaman internet didominasi teks dan gambar, sekarang banyak situs dilengkapi fitur interaktif yang menyerupai aplikasi.

Belum lagi kebiasaan pengguna membuka banyak tab sekaligus dan menjalankan berbagai ekstensi.

Seperti dilansir dari Engadget, Chrome juga menggunakan proses terpisah untuk mengelola situs web. Cara ini memang membutuhkan lebih banyak memori, tetapi membantu menjaga stabilitas peramban.

Ketika satu situs mengalami gangguan, tab lain tidak harus ikut berhenti bekerja. Sistem isolasi atau sandbox yang digunakan Chrome juga membantu membatasi akses antarsitus demi menjaga keamanan data pengguna.

Karena itu, penggunaan RAM yang tinggi tidak selalu menjadi masalah. Selama komputer masih berjalan lancar, pengguna tidak perlu khawatir hanya karena memori Chrome terlihat penuh.

Menurut PCMag, RAM 8 GB masih memadai untuk sebagian besar penggunaan komputer standar, meski kebutuhan sebenarnya bergantung pada aplikasi dan aktivitas yang dijalankan.

Meski begitu, pengguna tetap perlu waspada jika konsumsi memori terus meningkat tanpa alasan yang jelas.