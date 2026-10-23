Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02.33 WIB

Celah PHP2Shell Ancam Server, Peretas Bisa Ambil Alih Sistem Tanpa Login

Celah PHP2Shell memungkinkan peretas mengambil alih server tanpa login. Kenali versi PHP yang rentan, risiko RCE, dan langkah mitigasinya. Ilustrasi isu keaman siber PHP2Shell. (The Hacker News).&nbsp; - Image

Celah PHP2Shell memungkinkan peretas mengambil alih server tanpa login. Kenali versi PHP yang rentan, risiko RCE, dan langkah mitigasinya. Ilustrasi isu keaman siber PHP2Shell. (The Hacker News).&nbsp;

JawaPos.com - Baru-baru ini, ditemukan kalau celah keamanan PHP2Shell menjadi ancaman serius bagi pengelola situs web dan server karena memungkinkan peretas menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh tanpa harus memiliki akun atau kata sandi. 

Praktisi keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengingatkan bahwa kerentanan ini perlu segera ditangani melalui pembaruan PHP, terutama pada server yang masih menggunakan versi lama.

PHP2Shell menjadi perhatian dunia keamanan siber karena kerentanan yang ditemukan berada di inti mesin pemrosesan bahasa pemrograman PHP

"Temuan ini juga menandai perkembangan baru dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi celah keamanan yang sulit ditemukan melalui pemeriksaan konvensional," kata Alfons kepada JawaPos.com.

PHP selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem internet.

Jika Windows dikenal sebagai sistem operasi yang digunakan pada banyak komputer, PHP bekerja di balik layar untuk menjalankan berbagai fungsi situs web dan aplikasi, termasuk layanan berbasis intranet.

Besarnya ketergantungan terhadap PHP membuat kerentanan pada komponen ini berpotensi menimbulkan dampak luas.

Terlebih, server yang terhubung dengan sistem internal perusahaan atau lembaga pemerintahan dapat menjadi pintu masuk untuk menyerang infrastruktur digital lainnya.

Dua Celah Buka Jalan Bagi Peretas

PHP2Shell merujuk pada rangkaian kerentanan yang dalam materi ini diidentifikasi sebagai CVE-2026-109618 dan CVE-2026-109619. Keduanya disebut memiliki tingkat keparahan kritis, dengan skor 9,2 dari 10.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dua Celah Berbahaya Ditemukan di PHP, Pemerintah dan Perusahaan Matikan Layanan Sementara - Image
Teknologi

Dua Celah Berbahaya Ditemukan di PHP, Pemerintah dan Perusahaan Matikan Layanan Sementara

Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.56 WIB

4 Zodiak Ini Tidak Pernah PHP, Selalu Serius Menepati Semua Perkataannya - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Tidak Pernah PHP, Selalu Serius Menepati Semua Perkataannya

Jumat, 26 Juni 2026 | 02.15 WIB

3 Zodiak yang Merasa Mustahil Dipahami, Padahal Banyak Orang yang Menyayangi Mereka - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Merasa Mustahil Dipahami, Padahal Banyak Orang yang Menyayangi Mereka

Jumat, 26 Juni 2026 | 02.10 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore