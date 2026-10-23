Celah PHP2Shell Ancam Server, Peretas Bisa Ambil Alih Sistem Tanpa Login

Celah PHP2Shell memungkinkan peretas mengambil alih server tanpa login. Kenali versi PHP yang rentan, risiko RCE, dan langkah mitigasinya. Ilustrasi isu keaman siber PHP2Shell. (The Hacker News).
JawaPos.com - Baru-baru ini, ditemukan kalau celah keamanan PHP2Shell menjadi ancaman serius bagi pengelola situs web dan server karena memungkinkan peretas menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh tanpa harus memiliki akun atau kata sandi.
Praktisi keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengingatkan bahwa kerentanan ini perlu segera ditangani melalui pembaruan PHP, terutama pada server yang masih menggunakan versi lama.
PHP2Shell menjadi perhatian dunia keamanan siber karena kerentanan yang ditemukan berada di inti mesin pemrosesan bahasa pemrograman PHP.
"Temuan ini juga menandai perkembangan baru dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi celah keamanan yang sulit ditemukan melalui pemeriksaan konvensional," kata Alfons kepada JawaPos.com.
PHP selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem internet.
Jika Windows dikenal sebagai sistem operasi yang digunakan pada banyak komputer, PHP bekerja di balik layar untuk menjalankan berbagai fungsi situs web dan aplikasi, termasuk layanan berbasis intranet.
Besarnya ketergantungan terhadap PHP membuat kerentanan pada komponen ini berpotensi menimbulkan dampak luas.
Terlebih, server yang terhubung dengan sistem internal perusahaan atau lembaga pemerintahan dapat menjadi pintu masuk untuk menyerang infrastruktur digital lainnya.
Dua Celah Buka Jalan Bagi Peretas
PHP2Shell merujuk pada rangkaian kerentanan yang dalam materi ini diidentifikasi sebagai CVE-2026-109618 dan CVE-2026-109619. Keduanya disebut memiliki tingkat keparahan kritis, dengan skor 9,2 dari 10.
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