Celah PHP2Shell Ancam Server, Peretas Bisa Ambil Alih Sistem Tanpa Login

JawaPos.com - Baru-baru ini, ditemukan kalau celah keamanan PHP2Shell menjadi ancaman serius bagi pengelola situs web dan server karena memungkinkan peretas menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh tanpa harus memiliki akun atau kata sandi.

Praktisi keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengingatkan bahwa kerentanan ini perlu segera ditangani melalui pembaruan PHP, terutama pada server yang masih menggunakan versi lama.

PHP2Shell menjadi perhatian dunia keamanan siber karena kerentanan yang ditemukan berada di inti mesin pemrosesan bahasa pemrograman PHP.

"Temuan ini juga menandai perkembangan baru dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi celah keamanan yang sulit ditemukan melalui pemeriksaan konvensional," kata Alfons kepada JawaPos.com.

PHP selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem internet.

Jika Windows dikenal sebagai sistem operasi yang digunakan pada banyak komputer, PHP bekerja di balik layar untuk menjalankan berbagai fungsi situs web dan aplikasi, termasuk layanan berbasis intranet.

Besarnya ketergantungan terhadap PHP membuat kerentanan pada komponen ini berpotensi menimbulkan dampak luas.

Terlebih, server yang terhubung dengan sistem internal perusahaan atau lembaga pemerintahan dapat menjadi pintu masuk untuk menyerang infrastruktur digital lainnya.

Dua Celah Buka Jalan Bagi Peretas